Zeppelin Universität erhält Reakkreditierung für fünf weitere Jahre und erfüllt Erwartungen "in jeder Hinsicht"

Friedrichshafen

Der Wissenschaftsrat (WR) hat im Auftrag des Landes turnusgemäß die Zeppelin Universität (ZU) begutachtet und spricht sich für die Verlängerung der staatlichen Anerkennung um weitere fünf Jahre aus. Des Weiteren empfiehlt der WR dem baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Promotions- und Habilitationsrecht für denselben Zeitraum zu verlängern.

Der abschließende Bewertungsbericht des WR liegt nun vor und bescheinigt der ZU zahlreiche Fortschritte. So heißt es beispielsweise: "Insgesamt hat sich die Zeppelin Universität in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ihre strategische Entwicklung deutlich vorangetrieben." Für den Bereich Lehre wird konstatiert: "Studium und Lehre an der ZU genügen überaus hohen Qualitätsansprüchen." Und mit Blick auf die Forschung stellte der WR fest: "Aufgrund der durchgeführten strukturellen Reformen und der positiven Entwicklungen in der Forschung erfüllt die ZU die Kriterien des Wissenschaftsrats als promotionsberechtigte Universität in jeder Hinsicht."

"Wir freuen uns über dieses Ergebnis, das beweist, dass die ZU ihre Hausaufgaben gemacht hat", sagte ZU-Präsident Prof. Klaus Mühlhahn. "Die Bewertung des WR macht darüber hinaus deutlich, dass sich das Angebot der ZU in allen Bereichen auf dem höchsten Niveau befindet." Mühlhahn dankte den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Mitarbeitenden, Studierenden sowie den weiteren am Verfahren beteiligten Personen wie den Förderern und den Partnern, den Alumni und dem Stiftungsrat. "Doch der Bericht des Wissenschaftsrats soll uns auch Maßgabe sein, uns auch in Zukunft kontinuierlich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln", ergänzte Mühlhahn.

Auch Friedrichshafens Oberbürgermeister Simon Blümcke freut sich über das Ergebnis des WR: "Ich habe die Zeppelin Universität als besonderen Ort kennengelernt, der Friedrichshafen in vielfacher Hinsicht sehr bereichert. Die Kommission des Wissenschaftsrats bestätigt, dass sich die Universität in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat."

Der Zeppelin Universität wurde 2011 erstmals das Promotionsrecht verliehen.

