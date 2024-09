PHOENIX

Katina Schubert (Linke): BSW hat mit der eigenen Propaganda rechtspopulistische Themen befeuert

Aus der Linkspartei kommt nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vehemente Kritik am BSW. "Sie wollten kandidieren, um die AfD zu verhindern. Das Gegenteil ist ihnen gelungen. Sie haben die rechtspopulistischen Themen befeuert mit ihrer eigenen Propaganda", erklärte Katina Schubert, stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei im Fernsehsender phoenix. Das sehr gute Abschneiden des BSW habe sich unmittelbar auf die Ergebnisse ihrer eigenen Partei ausgewirkt. "Es ist eindeutig, dass die Abspaltung nach rechts, das BSW, unserem Wählerpotential massiv geschadet hat", so Schubert weiter, die sich zwar über den Wiedereinzug in beide Landtage freute, die Ergebnisse ihrer Partei jedoch als enttäuschend empfand.

Unmissverständlich äußerte sich die Linkspartei-Politikerin zu den Ergebnissen der AfD, die bei beiden Wahlen über 30 Prozent der Stimmen erreichte. "Das ist eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und ein dringender Auftrag an alle demokratischen Parteien, jetzt dafür zu kämpfen, dass diese autoritären Strukturen, diese Nazi-Anhängerschaften, dass dies aufhört."

