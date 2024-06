Fairtrade Deutschland e.V.

Fairtrade Deutschland vergibt wichtigste Auszeichnung des fairen Handels: Fairtrade Awards 2024 - das sind die Gewinner

Berlin (ots)

Wirtschaft: dm drogerie markt, Fairfood Freiburg und Midsona gewinnen Fairtrade-Awards

Zivilgesellschaft: Gemeinde Sankt Peter-Ording, F41r Commodity und Klimakaffee-Radtour der FairActivists ausgezeichnet

Publikumspreis geht an Fairtrade-School aus Mannheim

Moderatorin Anke Engelke: "Stabile Mindestpreise und Prämien sollten für ALLE Kakaobauernfamilien möglich sein."

Zum neunten Mal hat Fairtrade Deutschland die Fairtrade Awards verliehen. Gewinner sind neben den Unternehmen dm drogerie markt, Fairfood Freiburg und Midsona auch Projekte und Initiativen aus Politik und Zivilgesellschaft wie die Gemeinde Sankt Peter-Ording, die Juniorenfirma F41r Commodity sowie eine Radtour für Klimabewusstsein der FairActivists, Bizwera Women Coffee Association und Kaffee Koop GmbH. Die Auszeichnung, die alle zwei Jahre verliehen wird, gilt als wichtigster Preis für Akteure des fairen Handels. Schauspielerin Anke Engelke führte durch den Gala-Abend im Berliner Wintergarten. Prominente Persönlichkeiten wie Moderator Ralph Caspers, Model und Podcasterin Marie Nasemann, Influencerin und Buchautorin Domitila Barros, die Schauspielerinnen Lavina Wilson und Susan Hoecke sowie die Klima-Aktivistin Louisa Schneider überreichten die Preise an die Gewinner und würdigten deren Engagement.

Schauspielerin Anke Engelke mit Plädoyer für den fairen Handel

Svenja Schulze eröffnete den Abend mit einem Grußwort. "Wer auf fairen Handel setzt, geht voran gegen den Klimawandel und für mehr Gerechtigkeit. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass "fair" der neue Standard wird in Deutschland, Europa und weltweit," so die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Programm wartete mit spannenden Impulsvorträgen von Sandra Uwera, CEO Fairtrade International, und Ana Laura Sayago, Fairtrade-Bio-Honigproduzentin aus Argentinien, auf. Durch den Abend führte Schauspielerin Anke Engelke, die sich mehr fairen Handel in Deutschland wünscht. "Nur jede fünfte Tafel Schokolade in Deutschland trägt ein Fairtrade-Siegel. Klar, das ist besser als nix, aber stabile Mindestpreise und Prämien sollten doch für ALLE Kakaobauernfamilien möglich sein", so Engelke. "Wer fair gehandelte Schokolade kauft, unterstützt diese Familien dabei, Armut aus eigener Kraft zu überwinden und sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen." Die Schauspielerin moderierte die Veranstaltung bereits zum siebten Mal.

Herausragendes Engagement: Claudia Brück bedankt sich bei Unterstützern

Claudia Brück, Vorständin Kommunikation und Politik von Fairtrade Deutschland, betonte die Vielfalt und Kreativität, die das Engagement für den fairen Handel weckt: "Zu sehen, wie viele Unternehmen, Organisationen und Aktive sich gemeinsam mit Fairtrade für eine nachhaltige Zukunft engagieren, ist überwältigend", so Brück. "Mit den Fairtrade Awards wollen wir unsere Wertschätzung für diesen herausragenden Einsatz für mehr Fairness ausdrücken. Danke, dass Sie sich mit uns gemeinsam für Mensch, Klima und Natur einsetzen."

Unabhängige Jury wählte die Gewinner der Fairtrade Awards

Die Fairtrade Awards wurden in insgesamt sieben Kategorien verliehen: Wirtschaft, Newcomer, Zivilgesellschaft, Nachwuchs, Climate Hero Business und Climate Hero Society sowie ein Publikumspreis, dessen Gewinner bereits über ein Online-Voting ermittelt wurde. Eine Fachjury besetzt aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft wählte aus den zahlreichen Bewerbungen die Finalisten. Nominiert waren unter anderem die Afrikanische Frucht-Compagnie, Lidl, toom Baumarkt, SchokoSchatz, KölnAgenda, Tatort - Straßen der Welt, die Technische Hochschule Ulm sowie die Schweinfurter Fairtrade Schulen. Eine Übersicht über alle Nominierten und Preisträger finden Sie hier.

