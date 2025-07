DERTOUR

Mit Meiers Weltreisen in der Ferne die schönsten Momente erleben

Fernreisespezialist baut Unique Moments-Rundreisen weltweit aus und nimmt neue Ziele auf

Mit den neuen Winter-Programmen bietet der Fernreisespezialist Meiers Weltreisen seinen Gästen eine große Vielfalt an einzigartigen Zielen und Reiseerlebnissen: Mehr als 400 Rundreisen weltweit stehen in der kommenden Wintersaison zur Auswahl, davon 83 sogenannte Unique Moments-Reisen, bei denen die Gäste Sehnsuchtsmomente erleben und ihr Reiseziel abseits der bekannten Pfade erleben können. Neu: Um die schönen Erinnerungen zu verewigen, ist ein hochwertiges Reisetagebuch by Meminto bei den Unique Moments-Reisen inkludiert. Damit können die Gäste ihre Erlebnisse mit Texten, Fotos und Videos in personalisierten Büchern festhalten.

Für noch individuellere Erlebnisse und einen stressfreien Urlaub bietet Meiers Weltreisen seinen Gästen in vielen Ländern einen kostenfreien Concierge-Service mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort an. Sie buchen beispielsweise Ausflüge, Konzerte und Sportevents vorab oder organisieren individuelle Arrangements wie ein Candle Light-Dinner. Dieser persönliche Service steht u. a. in Südafrika, Namibia, Thailand, Indonesien, Vietnam, Kambodscha, Mexiko, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Sri Lanka, Mauritius, Dubai und den USA zur Verfügung. Ab dem kommenden Winter wird er auch im Oman und in Kenia angeboten.

Ausgewählte Fernreise-News weltweit

Für Gäste, die Safari-Erlebnisse und Genuss miteinander verbinden möchten, hat Meiers Weltreisen in Südafrika die neue Unique Moments-Rundreise "Wildlife und Lifestyle" konzipiert. Die kombinierte Flugsafari und Mietwagentour führt in den berühmten Kruger-Nationalpark, aber auch in die Weinregion um Stellenbosch und in die Lifestyle-Metropole Kapstadt. In Südafrika profitieren Meiers Weltreisen-Gäste vom Concierge Service, der sie u. a. beim Meet & Greet an den Flughäfen in Johannesburg und Kapstadt persönlich begrüßt und Unterstützung beim Geldwechsel oder der Mietwagenübernahme anbietet.

Winterurlaub in Kenia und Tansania verspricht Abenteuer und Entspannung. Auch hier hat Meiers Weltreisen Neuheiten aufgenommen: Bei der neuen Rundreise "Kenia & Tansania - der Rhythmus der Wildnis" erleben Gäste die Highlights beider Länder. Von Nairobi aus geht es über den Lake Naivasha in das Masai Mara National Reserve, Heimat der Big Five (Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn und Elefant). Besonders während der "Great Migration" zwischen Juli bis Oktober können hier Millionen Zebras, Gnus und Gazellen beobachtet werden, die von der Serengeti in die Masai Mara wandern. Die Serengeti in Tansania erreicht der Reisende nach einem Aufenthalt am Victoria See. Unvergesslicher Abschluss ist der Aufenthalt im Ngorongoro Krater, der über die höchste Raubtierdichte Afrikas verfügt.

Sonnentage und angenehme Temperaturen machen südostasiatische Länder wie Thailand, Vietnam, Kambodscha oder Laos zu einem perfekten Reiseziel für die Wintermonate. Besonders praktisch sind die neuen Flugverbindungen, die bei Meiers Weltreisen gebucht werden können: So geht es mit Condor ab Frankfurt täglich nach Bangkok und Phuket. Die Transferflüge innerhalb Asiens hat Meiers Weltreisen ebenfalls erweitert: beispielsweise ab Laos nach Vietnam, Kambodscha und nach Thailand. Zum Winter hat der Veranstalter in Asien zudem zahlreiche neue Hotels und neue Rundreisen aufgenommen. Insgesamt 320 Hotels und 72 Rundreisen bietet Meiers Weltreisen in seinem Asien-Programm.

Thailand ist eines der beliebtesten Ziele für Winterurlaub in Asien. Wer dort mit dem Mietwagen unterwegs sein möchte, kann diesen jetzt bei Meiers Weltreisen individuell buchen und mit dem umfangreichen Hotelportfolio kombinieren. Neu im Programm ist beispielsweise das ananea Beyond Khaolak, das am kilometerlangen Pakweep Beach liegt. Es eröffnet nach umfangreichen Renovierungen mit 177 runderneuerten Villen, einige davon mit Privatpool. Alle Villen sind mindestens 60 Quadratmeter groß und fügen sich in eine weitläufige tropische Gartenanlage ein. Das ananea Beyond Khaolak ist ein Adult-friendly Haus, in dem Kinder willkommen sind, es gibt jedoch keine Kinderbetreuung.

Mit Lusa Lembongan in Indonesien, Hue in Zentral-Vietnam sowie Dali, Lijiang, Shangri-La und Benzilan in China hat der Fernreiseveranstalter neue, spannende Regionen in Asien aufgenommen. Die vor Bali gelegene kleine Insel Nusa Lembongan beispielsweise ist ein echter Geheimtipp und zählt zu den Naturparadiesen Indonesiens fernab des Massentourismus. Für Indonesien hat Meiers Weltreisen zudem neu die Unique Moments-Rundreise "Die Wiege Indonesiens" auf der Insel Java konzipiert. Sie führt zu kulturellen Schätzen wie den Tempelanlagen von Borobudur und Prambanan sowie zur Vulkanlandschaft des Mount Bromo. Die Gäste sind auf Java u. a. mit einem Hochgeschwindigkeitszug, einem Panoramazug und mit alten VW-Kübelwagen unterwegs. Besondere und authentische Momente erleben die Reisenden während eines Batik-Kurses sowie bei einem Marktbesuch und einer Fahrradtour durch ein typisches Dorf.

Eine neue spannende Länderkombination bietet die Tour "China und Japan - Zwei Welten, ein Zauber". Sie führt durch China und Japan und zeigt Mega-Cities, alte Paläste, Tempel und Naturwunder - eine bunte Mischung aus Tradition und dynamischer Lebensweise. In China stehen historische Schätze wie die Verbotene Stadt, der Kaiserpalast, die Große Mauer und die Terrakotta-Armee auf dem Programm. Pulsierende Metropolen wie Tokyo und Osaka erleben die Gäste in Japan ebenso wie die alte Kaiserstadt Kyoto. Weitere Höhepunkte sind der Heilige Berg Fuji im Hakone Nationalpark, eine Tempelübernachtung auf dem Koyasan und die Fahrt mit den Superexpress-Zügen Gaotie und Shinkansen.

Mit 32 neuen Hotels erweitert Meiers Weltreisen zum Winter sein Programm im Indischen Ozean, darunter zahlreiche Objekte auf den Malediven. Zum Beispiel das Oaga Art Resort, das Kunst, Kultur und Gastfreundschaft miteinander verbindet. Das All-inclusive-Resort fördert lokale Talente und bietet Gästen die Möglichkeit, in die maledivische Kultur, Kunst und Tradition einzutauchen. Über 300 Wandgemälde, Möbel und Kunstobjekte von einheimischen Künstlern prägen das kreative Ambiente des Resorts. Neu im Malediven-Angebot ist auch das ananea Madivaru, das im Sommer 2025 eröffnet wurde. In diesem familienfreundlichen Resort können Villen mit drei Schlafzimmern gebucht werden. Es liegt inmitten einer großen Lagune und ist von weißen Sandstränden umgeben. Der 20-minütige Transfer per Wasserflugzeug ist im Preis inkludiert.

Besondere Reiseerlebnisse finden Gäste auf La Réunion bei der neuen Unique Moments-Rundreise "La Réunion - Inselparadies für alle Sinne". Sie führt durch grüne Täler, vorbei an wilden Küsten, durch kreolische Dörfer und über die Straße der 400 Kurven. Highlights dieser achttägigen Mietwagenrundreise sind u. a. ein 45-minütiger Helikopterflug mit Blick über die Insel und eine dreistündige Katamaranfahrt entlang der Küste. Mehrfachübernachtungen in ausgewählten Hotels sorgen für Entschleunigung und mehr Zeit zum Entdecken.

Auf Sri Lanka bietet die neue Unique Moments-Rundreise "Sri Lanka hautnah erleben" authentische Einblicke in den Alltag der Bevölkerung. Die Gäste fahren mit einem Fischerboot, genießen ein Mittagessen in einem Privathaus und lernen, ein typisches sri-lankisches Abendessen zuzubereiten. Mit diesem Kocherlebnis werden die Dorfbewohner und die dortige Grundschule unterstützt. Die sechstägige Privatreise ist ab einer Person buchbar und wird garantiert durchgeführt. Wer seinen Sri Lanka-Urlaub mit einem Badeaufenthalt auf den Malediven verlängern möchte, der kann neuerdings bei Meiers Weltreisen den Transferflug direkt dazu buchen.

Mit dem größten Karibik- und Kuba-Angebot im deutschen Markt startet Meiers Weltreisen in die kommende Wintersaison. Neu ist u. a. die Unique Moments-Mietwagenreise "Auf der Jagd nach dem schönsten Strand" auf Jamaika. Die Insel ist nicht nur für ihre schönen Strände und die üppige Natur bekannt, sondern auch als Filmkulisse. Bei dieser achttägigen individuellen Autotour entdecken die Gäste berühmte Drehorte der Bond-Filme wie die Dunn's River Falls und können das GoldenEye Resort besuchen, das ehemalige Zuhause von Ian Fleming, dem Schöpfer der James Bond-Romane. Die Entdeckung von kleineren Wasserfällen und unbekannteren Stränden stehen ebenfalls auf dem Programm dieser Tour. Durch die neuen Direktflüge mit Condor nach Jamaika ist die Anreise bequem.

Zwei spannende Länder in einer Rundreise: Die neue Rundreise "Oh wie schön sind Panama und Kuba" führt die Gäste zu den Highlights von Panama und Kuba. Während der zwölftägigen Tour erleben sie in Panama eine Regenwaldwanderung im Soberanía Nationalpark, eine Bootstour auf dem Gatún-See und einen Besuch der indigenen Gemeinschaft der Emberá. Zu den weiteren Höhepunkten gehören auf Kuba Wanderungen im Viñales-Tal und Schnorcheln in Punta Perdiz.

Mit Uruguay und Bolivien hat Meiers Weltreisen zum Winter 2025/26 auch in Südamerika neue Reiseziele aufgenommen. In Bolivien können Gäste während der neuen erlebnisreichen Kleingruppenreise "Buntes Bolivien - Städte, Salzsee & Sonneninsel" die Vielfalt des Landes erfahren. Highlights der elftägigen Tour sind u. a. der Besuch einer Bergmannsfamilie und eine Katamaranfahrt auf dem Titikakasee. Am Inka-Ruinenkomplex Pilcocaina können sie an einer Aymara-Zeremonie teilnehmen, die von einem Andenheiler geleitet wird. Dieses religiöse und spirituelle Ritual ist Teil der Aymara-Kultur, einem indigenen Volk der Anden.

Wer Uruguay, das kleinste spanischsprachige Land in Südamerika, entdecken möchte, kann die Vielfalt mit der neuen Unique Moments-Rundreise "Uruguays versteckte Perlen" erleben. Die Hauptstadt Montevideo ist bekannt für ihre lebendige Tango-Szene - hier erfahren die Gäste bei einer Einführung in die Welt des Tangos mehr über diesen leidenschaftlichen Tanz. In der Region Carmelo

produzieren die Nachfahren italienischer Winzer exzellente Weine. Hier übernachten die Gäste auf einem der besten Weingüter des Landes. Ein Mietwagen ist bei dieser sechstägigen individuellen Autotour bereits inkludiert.

