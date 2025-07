DERTOUR

DERTOUR startet mit hoher Nachfrage und vielen Neuheiten in den Winter

Mehr als 1.200 Rundreisen weltweit in Winter-Programmen

350 Hotels exklusiv bei DERTOUR-Veranstaltern buchbar

Ausbau des beliebten ägyptischen Badeorts Sharm El Sheikh

Zielgruppenangebote in der Türkei für Familien, Best Ager und Wellnessfans

Thailand: größtes Veranstalterangebot im deutschen Markt

Attraktive Familienangebote in der Karibik

Neue Schnee-Erlebnisse in Nordamerika

Dubai City Hotel Roulette: neu für preisorientierte Urlauber

Longstay mit Sonnengarantie und attraktiven Ermäßigungen

DERTOUR und seine Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen bieten in der kommenden Wintersaison 2025/26 ihr bisher umfangreichstes Programm für Erlebnisse im Schnee, Rundreisen in der Ferne und Badeurlaub in der Sonne an. Die Angebotspalette beinhaltet mehr als 1.200 Rundreisen weltweit, darunter zahlreiche individualisierbare Routenverläufe, sowie die beliebtesten Hotels in den gefragtesten Urlaubszielen. Aktuell sind 350 bei den Gästen besonders beliebte Häuser mit überdurchschnittlich hohen Weiterempfehlungsraten exklusiv bei DERTOUR buchbar und es werden noch mehr: "Im kommenden Winter legen wir erneut einen starken Fokus auf exklusive Partnerschaften mit Hoteliers. Wir streben ein zweistelliges Wachstum bei unseren Exklusiv-Objekten an", sagt Sven Schikarsky, Geschäftsführer Produkt DERTOUR Deutschland. Darüber hinaus bieten die DERTOUR-Veranstalter diverse maßgeschneiderte Kataloge für bestimmte Zielgruppen - darunter Familien, Wellnessurlauber, Aktivreisende, Golfer und Kulturliebhaber. "Wir bringen die größte Zielgruppenvielfalt auf den deutschen Veranstaltermarkt", erklärt Sven Schikarsky.

Aktuell verzeichnet der Veranstalter eine hohe Nachfrage für Winterurlaub: "Derzeit haben wir ein Gäste-Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr", sagt Mark Tantz, Geschäftsführer Operations DERTOUR Deutschland. Schon jetzt sind über 80 Prozent des Hotel- und Rundreiseangebots für die Wintersaison 2025/26 buchbar. "Das ist früher als je zuvor", so Tantz.

Die gefragtesten Winterziele auf der Kurz- und Mittelstrecke sind Spanien (mit den Balearen und Kanaren), Ägypten, Türkei, Deutschland und Tunesien. Auf der Fernstrecke liegen Thailand, der Indische Ozean (u. a. Malediven, Mauritius), die Karibik (u. a. Dominikanische Republik, Mexiko, Kuba), die Vereinigten Arabischen Emirate (u. a. Dubai, Abu Dhabi) und Nordamerika (USA, Kanada) vorn.

Dank hoher Frühbucherermäßigungen lassen sich bis zu 45 Prozent sparen. "Urlauber, die sich die beliebtesten Hotels in der Sonne oder direkt an der Piste zum besten Preis sichern möchten, sollten sich frühzeitig entscheiden. So profitieren sie von der breitesten Angebotsauswahl und den höchsten Preisvorteilen", sagt Schikarsky. Hohe Ersparnisse winken auch bei Langzeiturlauben: Wer den kalten Temperaturen entfliehen möchte, kann bis zu 40 Prozent sparen.

Von beheizten Pools bis zu exklusiven Wellness-Oasen - maximale Vielfalt auf der Kurz- und Mittelstrecke

Beheizte Pools für das Gefühl von Sommer

"Ein absolutes Highlight im Winter sind beheizte Pools - und davon haben wir jede Menge im Programm, die nur wenige Flugstunden von Deutschland entfernt das Gefühl von Sommer bieten", weiß Sven Schikarsky. So im familienfreundlichen Sporthotel Monte Feliz - powered by Playitas auf Gran Canaria. Die Anlage wurde zum Winter komplett renoviert und bietet ein umfangreiches Sportprogramm mit Tennis- und Padelplätzen, Mehrzwecksportplatz und Cycling Center.

Ägypten: Badeort Sharm El Sheikh wird ausgebaut

In Ägypten stehen Swim up-Zimmer hoch im Kurs, teilweise auch mit beheizten Pools. Generell ist die Nachfrage nach Ägypten im kommenden Winter sehr hoch: Ein stabiles Preisniveau, qualitativ hochwertige Hotels, schöne Strände und Sonnengarantie machen die Destination zum großen Gewinner auf der Mittelstrecke. Das Angebot für den beliebten ägyptischen Badeort Sharm El Sheikh hat DERTOUR daher um mehr als ein Drittel auf insgesamt 27 Hotels & Resorts erweitert, darunter Häuser beliebter Hotelketten wie Jaz, Sunrise oder Rixos. Neue Nonstopflüge ab Deutschland, beispielsweise von Corendon, machen das Ziel noch attraktiver.

In Hurghada blickt das ananea Hurghada der ersten Wintersaison entgegen: Die Adults-Only-Anlage hat 114 Zimmer, darunter einige mit privatem Jacuzzi für ein besonderes exklusives Urlaubserlebnis.

Ebenfalls in seine erste Wintersaison geht das Sentido Marillia Resort & Spa in Tunesien. Die Anlage hat im Sommer 2025 nach einer Renovierung neu geöffnet.

Das DERTOUR-Winterprogramm für die Türkei überzeugt mit zielgruppenspezifischen Programmen speziell für Familien, Best Ager und Wellnessfans. Das Luxus-Hotel Paloma Sencia in Belek ist umgeben von architektonisch außergewöhnlichen Pools und überzeugt mit einem vielseitigen Sport- und Unterhaltungsangebot.

Deutschland im Winter: Ski, Wellness und Citytrips

In Deutschland punkten die klassischen Skiregionen in Süddeutschland mit modernen Skigebieten, familiären Unterkünften und ausgezeichneter touristischer Infrastruktur. Wellness-Urlaub ist im Winter nach wie vor sehr beliebt: Exklusiv bei DERTOUR buchbar ist das SEETELHOTEL Pommerscher Hof auf Usedom, nicht weit entfernt vom Sandstrand und der Seebrücke Heringsdorf. Das renovierte, denkmalgeschützte Gebäude im Stil der Bäderarchitektur bietet eine große Terrasse und einen lichtdurchfluteten Wintergarten, eine eigene Kaffeerösterei und einen 1.200 qm großen orientalischen SPA-Bereich. Auch Städtereisen sind im Winter, vor allem zur Advents- und Weihnachtszeit, sehr nachgefragt. Die Top-Städteziele in Europa sind London und Paris, in Deutschland sind Hamburg und Berlin die beliebtesten Ziele für Citytrips.

Winterurlaub in der Ferne: tropische Strände und schneebedeckte Berge - die Top-Ziele für jeden Urlaubswunsch

Thailand: größtes Veranstalterangebot im deutschen Markt

"Im kommenden Winter ist Thailand erneut eines der beliebtesten Urlaubsziele in der Ferne. Das Land ist vielfältig: Es eignet sich bestens für Asien-Einsteiger und auch für Wiederholer-Gäste", so Sven Schikarsky. DERTOUR und Meiers Weltreisen haben das größte Veranstalterangebot für Thailand im deutschen Markt: Rund 300 Hotels und 28 Rundreisen umfassen die Programme und sie werden kontinuierlich ausgebaut. Neu ist die Kleingruppenreise "Route des Südens", die in der pulsierenden Metropole Bangkok startet und in Phuket endet. Dabei ist der Weg das Ziel, denn die Tour führt vorbei an Tempeln, Ananasplantagen, Wasserfällen und in Nationalparks. Im Anschluss an die erlebnisreiche Rundreise bietet sich eine entspannte Badeverlängerung auf Phuket oder in Khao Lak an. Zum Beispiel im neuen ananea Beyond Khaolak, das am kilometerlangen Pakweep Beach liegt. Es eröffnet nach umfangreichen Renovierungen mit 177 renovierten Villen, einige davon mit Privatpool. Alle Villen sind mindestens 60 Quadratmeter groß und fügen sich in eine weitläufige tropische Gartenanlage ein.

Noch mehr Bandbreite im Indischen Ozean: neue Angebote für Aktivurlaub

Reiseziele im Indischen Ozean sind traditionell in den deutschen Wintermonaten stark gebucht. Daher wird auch hier das Portfolio stetig ausgebaut. Auf den Malediven steht für das neue ananea Madivaru Maldives die erste Wintersaison an. In dem kürzlich eröffneten familienfreundlichen Luxus-Resort können Villen mit drei Schlafzimmern gebucht werden. Es liegt auf zwei miteinander verbundenen Inseln in einer großen Lagune und ist von weißen Sandstränden umgeben. Das artenreiche Hausriff macht das Hotel zum idealen Ort für Taucher und Schnorchler, der 20-minütige Transfer per Wasserflugzeug ist im Preis inkludiert.

Auch La Réunion bietet eine perfekte Auszeit vom deutschen Winter und kann ideal mit einem Badeaufenthalt auf Mauritius kombiniert werden. Mit seinen beeindruckenden Vulkanlandschaften und einer reichen Kultur ist die Insel ein Naturparadies für Aktivurlauber. Neu im Programm ist die Tour "Der Talkessel Mafate: Einzigartiges Wanderparadies". Gäste erleben hier ein besonderes Wander-Highlight, denn der Talkessel Mafate ist nur zu Fuß oder per Helikopter erreichbar. Die Wanderungen führen durch atemberaubende Landschaften, übernachtet wird in einfachen Wanderhütten. Neu im Programm sind zudem Helikopter-Ausflüge über die Insel.

Karibik: attraktive Angebote für Familien und breites Flugangebot

"In der Karibik ist von Dezember bis April ideales Wetter für Badeurlaub. Zudem punktet die Karibik mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben tolle neue Angebote - auch für Familien", so Schikarsky. Viele Hotels im Programm von DERTOUR und Meiers Weltreisen bieten große Familienzimmer und hohe Kinderermäßigungen. Beispielsweise in der Dominikanischen Republik das Viva Miches by Wyndham in der Region Miches: Bis zu zwei Kinder bis max. 13 Jahre wohnen im Zimmer der Eltern kostenfrei. Ideal für Familien ist auch das familienfreundliche All-inclusive-Resort Dreams Playa Esmeralda Resort & Spa in Miches. Dieses 2025 neu eröffnete Resort bietet für Kids einen Wasserpark mit zahlreichen Wasserrutschen, Baby- und Kinderclub, All-inclusive mit Kinderbuffet sowie ein großes Sport- und Animationsprogramm an.

Für Familien und Paare gleichermaßen eignet sich das Grand Palladium Select Bávaro. Das weitläufige Resort in Punta Cana bietet neben entspanntem Strandurlaub Unterhaltung in Hülle und Fülle: Am langen Sandstrand, in Bars und Restaurants, im Kasino oder in der Diskothek.

Durch neue Flugverbindungen ist die Dominikanische Republik sehr gut erreichbar: Beispielsweise fliegt die Airline Discover Punta Cana im Winter viermal pro Woche ab Frankfurt und neu zweimal wöchentlich ab München an. Condor bietet zudem neben täglichen Flügen ab Frankfurt nach Punta Cana auch zweimal pro Woche Flüge ab Frankfurt über Santo Domingo nach Puerto Plata an.

Dubai City Hotel Roulette: neu für preisorientierte Urlauber

Zahlreiche Sonnenstunden, Familienzimmer, All-inclusive-Verpflegung sowie ein großes Freizeitangebot mit Wasserparks - das alles und mehr bieten die Vereinigten Arabischen Emirate. "Vor allem Dubai mit seinen luxuriösen Hotels ist im Winter sehr beliebt. Hier finden auch budgetorientierte Gäste ein tolles Haus mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis", sagt Sven Schikarsky. 16 neue Objekte in allen Kategorien wurden zum kommenden Winter neu ins Programm aufgenommen. Darunter das neu eröffnete Hotel Mama Shelter, das durch sein unkonventionelles und farbenfrohes Design die perfekte Instagram-Kulisse ist. Bezahlbaren Luxusurlaub bietet das neue Konzept Dubai City Hotel Roulette von DERTOUR: Gebucht wird entweder ein 4- oder 5-Sterne-Hotel, der Aufenthalt kann vier oder sieben Nächte betragen (individuelle Verlängerung möglich). In welchem luxuriösen Hotel der Urlaub verbracht wird, erfahren die Gäste kurz vor der Abreise. "Dieses neue Angebot bietet auf jeden Fall immer ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis und ein spannendes Überraschungsmoment", so Schikarsky.

Neue Schnee-Erlebnisse in Nordamerika

Winterurlauber, die das ganz besondere Schnee-Erlebnis suchen, finden es in den Bergen Kanadas. DERTOUR erweitert das bestehende Programm in Nordamerika um Hotels und Ausflüge in den Wintersport-Orten Whistler, Banff, Lake Louise und Jasper. So wurden neue individuelle Rundreisen aufgelegt, welche verschiedene Ski-Highlights durch die Winterwelt von British Columbia und Alberta verbinden. Zum Beispiel die Touren "Ski Best of the West Sun Peaks & Revelstoke" und "Ski Powder Highway - British Columbia", die ausschließlich in Reisebüros gebucht und dort über den DERTOUR-Tourplaner individuell angepasst werden können.

Unique Moment-Reisen weltweit mit Meiers Weltreisen

Der Fernreisespezialist Meiers Weltreisen bietet zum Winter mehr als 400 Rundreisen weltweit, davon 83 sogenannte Unique Moments-Reisen, mit Sehnsuchtsmomenten und Erlebnissen abseits der bekannten Pfade. Für ganz individuelle Erlebnisse und einen stressfreien Urlaub bietet Meiers Weltreisen in vielen Ländern einen kostenfreien Concierge-Service mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort an. Ab dem kommenden Winter wird dieser Service auch im Oman und in Kenia angeboten.

Rund- und Erlebnisreisen: Mehr erleben, mehr Authentizität

Erlebnisreisen stehen auch im kommenden Winter hoch im Kurs. Urlauber möchten mehr erleben, mehr authentische Erfahrungen machen, mehr bleibende Erinnerungen schaffen. Deshalb hat DERTOUR sein Erlebnisreisen-Programm ausgebaut und 57 Rundreisen in 33 Destinationen in den Katalog aufgenommen, sechs Reisen darunter neu - zum Beispiel Reisen nach Argentinien mit dem Fokus auf Natur und Aktivitäten und in die Schweiz (Bahnreisen). Die Chance, einen Blick auf die Nordlichter zu werfen, stehen bei der Erlebnisreise "Aurora Village - Northern Lights" in Kanada und der Finnland-Reise "Perle am Inarisee" gut. Im Rundreisebereich baut DERTOUR sein Angebot an nachhaltigeren Angeboten weiter aus: Die einwöchige nachhaltigere Rundreise "Tunesiens Schätze - kulturelle und kulinarische Höhepunkte" umfasst unter anderem ein Radabenteuer in Karthago, einen Workshop auf einer Farm, eine kulinarische Reise durch Sousse sowie eine Entdeckungstour in Nabeul.

Lust auf Luxusurlaub ungebrochen: DERTOUR Deluxe erweitert Programme

Urlaub im Luxusreisesegment boomt nach wie vor: Der Luxusreiseveranstalter DERTOUR Deluxe hat aufgrund der gestiegenen Nachfrage sein Portfolio für den kommenden Winter um zehn Prozent erweitert. 54 neue Hotels, zehn neue Rundreisen, vier neue Schiffstouren und zwei neue Destinationen - die Philippinen und Indien - sind im ohnehin großen Winter-Programm ergänzt.

Wellness weltweit - Sonne und Strand inklusive

"Wir sehen eine große Nachfrage für weltweite Wellnessurlaube mit ganzheitlichen Ansätzen, die neben den klassischen Anwendungen körperliche Entspannung und mentale Gesundheit fördern. Dies kann Yoga, Meditation, gesunde Ernährung und Entspannungstechniken umfassen", so Sven Schikarsky. Auch die Kombination von Golf- und Wellnessurlaub wird immer beliebter, weiß Schikarsky. DERTOUR hat daher diese Angebote in vielen Ländern ausgebaut.

Neu ist in Portugal an der Algarve das luxuriöse Hotel Longevity Senses Cascais Boutique Hotel & Clinic. Hier finden Gäste einen Rückzugsort am Meer mit ganzheitlichen Wellnesskonzepten. Diese beinhalten Gesundheits- und Entspannungsangebote sowie Programme wie Detox, Yoga und Longevity, die darauf abzielen, das Wohlbefinden und die Vitalität der Gäste zu fördern. In Spanien wurde das Hotel The Flag Costa Del Sol neu aufgenommen, das in Estepona bei Marbella liegt. Das Hotel liegt ruhig, fernab vom Trubel, in unmittelbarer Nähe zum Strand. Hier finden Urlauber neben klassischen Spa-Anwendungen Yoga-, Detox- und Longevity-Retreats zur Regeneration sowie ein Stay Balanced-Programm, das auf die nachhaltige Verbesserung der Gesundheit und Gewichtsreduktion ausgerichtet ist. Gäste können täglich kostenfreie Kurse belegen, die Körper und Geist in Einklang bringen. Ebenfalls neu: Die luxuriöse Oase Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort, die versteckt in den Hügeln der Provence in Frankreich liegt. Zu dem Hotel gehören zwei hervorragende 18-Loch-Golfplätze sowie ein erstklassiger Spa-Bereich mit einem abwechslungsreichen Kursangebot.

Überwintern unter Palmen und bis zu 40 Prozent sparen

Wer dem trüben Winterwetter in der Heimat entfliehen möchte und einen längeren Urlaub im Warmen plant, findet bei den Veranstaltern der DERTOUR Group ein großes Angebot mit Langzeit-Vorteilen. Ein klassisches Überwinterungs-Ziel mit einem ohnehin sehr guten Preis-Leistungsverhältnis ist Thailand. Ganze 40 Prozent Langzeit-Ermäßigung gibt es zum Beispiel im Hotel Proud Phuket. Ebenfalls 40 Prozent günstiger wird der Aufenthalt bereits ab 12 Nächten im luxuriösen Anantara Hua Hin in bestimmten Zimmerkategorien. Auch Ägypten, Tunesien und die Kanarensind sehr beliebte Langzeit-Ziele, hier profitieren Langzeiturlauber von bis zu 25 Prozent Ermäßigung - so zum Beispiel in Tunesien im Les Orangers Beach Resort und im The Orangers Garden Villas & Bungalows ab jeweils 21 Tagen Aufenthalt. Beide Hotels sind exklusiv bei DERTOUR buchbar. Auf Gran Canaria gibt es im Hotel Europalace 20 Prozent Ermäßigung ab 28 Tagen.

Viele Hotels und Apartmentanlagen haben sich in den Langzeit-Destinationen bestens auf Langzeiturlauber eingestellt. Sie bieten von Bed Only bis hin zu All-inclusive zu attraktiven Vorteilspreisen verschiedene Varianten an. Auch ein abwechslungsreiches Sport- und Unterhaltungsprogramm ist wichtig: Sprach-, Koch- und Sportkurse sowie unterschiedliche Rahmenprogramme lassen die Zeit nicht langweilig werden. Gut zu wissen: zahlreiche Hotels arbeiten eng mit deutschsprachigen Ärzten vor Ort zusammen.

