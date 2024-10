OneLayer

OneLayer und Nokia schließen Partnerschaft, um Zero-Trust Network Access über MXIE-Plattform anzubieten und den sicheren Übergang zu Industrie 4.0 OT-Anwendungsfällen zu beschleunigen

OneLayer, ein führendes Unternehmen für die Sicherung und Verwaltung privater 5G/LTE-OT-Netzwerke in Unternehmen, gab heute seine Partnerschaft mit Nokia bekannt, um seine Zero-Trust-, Zero-Touch-Sicherheits- und Asset-Management-Lösungen auf der Nokia MX Industrial Edge (MXIE) Plattform zu integrieren. Nokia profitiert von dieser Partnerschaft, indem es die fortschrittlichen Sicherheits- und Asset-Management-Funktionen von OneLayer als Teil seines Katalogs für industrielle Anwendungen anbietet.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die Lösungen von OneLayer mit den Angeboten von Nokia Private Wireless gebündelt, sodass eine „OneLayer Inside"-Option entsteht, die über jeden Nokia-Verkäufer oder -Wiederverkäufer weltweit erhältlich ist. Diese Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, die private drahtlose Netzwerke einrichten, von Anfang an von den branchenführenden Sicherheitsmaßnahmen und dem automatisierten Asset Management von OneLayer zu profitieren und so einen nahtlosen, sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Die Integration der OneLayer-Technologie in die Nokia MXIE-Plattform ermöglicht eine Installation auf Knopfdruck, was die Komplexität deutlich reduziert und die Bereitstellung beschleunigt. Die Kunden profitieren von umfassenden Asset-Management-Funktionen und Zero-Trust-Sicherheit und erfüllen damit wichtige Anforderungen in der sich schnell entwickelnden Industrieumgebung von heute.

„Die Partnerschaft von OneLayer mit Nokia ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, private Netzwerke in großem Umfang zu sichern. Durch die Einbindung in die Nokia MXIE-Plattform ist OneLayer nun in der Lage, mehr Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, vom ersten Tag an sicher und effizient zu arbeiten", sagt Dave Mor, Geschäftsführer von OneLayer. „Die Einbettung unserer Lösung in private drahtlose Netzwerke ermöglicht problemlose, unkomplizierte und sichere Systeme und trägt für Nokia dazu bei, den entscheidenden Schutz für alle Anwendungsfälle zu schaffen."

„Nokia und OneLayer sind von einem gemeinsamen Engagement für kundenorientierte Zufriedenheit angetrieben. Als Teil von MXIE werden die Lösungen von OneLayer den Kunden eine Plug-and-Play-Marketplace-Erfahrung bieten, die unübertroffene Flexibilität und einfache Integration ermöglicht", so Stephan Litjens, Vizepräsident, CNS Enterprise Campus Edge Solutions. „Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, die sich entwickelnden Digitalisierungsbedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Sie können nun eine robuste, skalierbare Lösung nutzen, die die Einführung privater 5G/LTE-Netze vereinfacht und gleichzeitig sicherstellt, dass die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird."

Der Einsatz der OneLayer-Lösung bei führenden Kunden begann im dritten Quartal 2024, weitere Präsentationen sind auf wichtigen Branchenveranstaltungen wie dem MWC Vegas und dem MWC Barcelona geplant. Die Zusammenarbeit mit Nokia wird sowohl für bestehende als auch für künftige Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten und die weltweit wachsende Nachfrage nach noch sichereren privaten Unternehmensnetzwerken befriedigen.

Informationen zu OneLayer

OneLayer bietet vollständige Transparenz, Asset-Management und Zero-Trust-Sicherheit für alle mit privaten LTE- und 5G-Netzwerken verbundenen Geräte. Alle Aktivitäten werden nachverfolgt, um die Umwelt zu gestalten und zu sichern. Mit der Lösung von OneLayer erhalten Unternehmen umfassende Asset-Management- und Operational-Intelligence-Funktionen zur Maximierung der Operational Excellence und Zero-Trust-Sicherheit zur Vermeidung von Zellverletzungen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihr privates Mobilfunknetz wie ein weiteres Unternehmensnetz zu behandeln, ohne dass sie Experten für Mobilfunknetze sein müssen. Weitere Informationen zu OneLayer finden Sie unter www.onelayer.com.

Informationen zu Nokia

Bei Nokia entwickeln wir Technologien, die der Welt helfen, gemeinsam zu handeln.

Als Innovationsführer im Bereich B2B-Technologie leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Netzwerken, die erkennen, denken und handeln, indem wir unsere Arbeit in Mobilfunk-, Festnetz- und Cloud-Netzwerken einsetzen. Darüber hinaus schaffen wir Werte durch geistiges Eigentum und langfristige Forschung, die von den preisgekrönten Nokia Bell Labs geleitet wird.

Mit wirklich offenen Architekturen, die sich nahtlos in jedes Ökosystem integrieren lassen, schaffen unsere Hochleistungsnetzwerke neue Möglichkeiten zur Monetarisierung und Skalierung. Dienstleister, Unternehmen und Partner auf der ganzen Welt vertrauen auf Nokia, wenn es um die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger Netze geht – und arbeiten mit uns zusammen, um die digitalen Dienste und Anwendungen der Zukunft zu entwickeln.

