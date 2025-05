Campari setzt sein Engagement in der Filmbranche durch eine Partnerschaft mit dem New Faces Award Film 2025 fort, um aufstrebende Talente und Kreativität zu fördern

Campari Deutschland GmbH

Campari, weltbekanntes Symbol für Stil und Kreativität, führt sein Engagement in der Filmwelt mit einer besonderen Kooperation fort: Die Marke wird zum zweiten Mal Partner des renommierten New Faces Award Film von BUNTE, einem der begehrtesten Nachwuchspreise im Bereich Film und Schauspiel.

Die Verbindung von Campari und Film hat eine lange Tradition. Bereits in den 1980er Jahren kollaborierte Campari mit dem legendären Regisseur Federico Fellini, der seinen ersten Werbespot für die Marke drehte. Campari als Getränk ist vielseitig und lädt zu Kreativität ein. Die Marke Campari ist Impulsgeber für Kreativität und unterstützt Filmemacher:innen, Regisseur:innen, Künstler:innen, die Grenzen überschreiten und Visionär:innen, deren Werke Konventionen herausfordern und Geschichten liefern, die bleibenden Eindruck hinterlassen.

Deshalb setzt Campari mit innovativen Projekten und der Philosophie Red Passion immer wieder neue Maßstäbe und inspiriert dabei junge Talente, kreative Prozesse zuzulassen und weiterzuentwickeln.

Das Engagement für aufstrebende Artists ist ein gemeinsames Anliegen von BUNTE und Campari. Als Teil dieser Partnerschaft erhalten die Gewinner:innen des New Faces Award Film, Dana Herfurth (Beste Nachwuchsschauspielerin, Smalltown Girl), Enzo Brumm (Bester Nachwuchsschauspieler, Viktor bringt's), Bernhard Wenger (Bester Debütfilm, Pfau - Bin ich echt?), eine außergewöhnliche Möglichkeit: Sie reisen mit Campari zum prestigeträchtigen Festival de Cannes. Dort erleben sie nicht nur die Magie des internationalen Films hautnah, sondern knüpfen wichtige Kontakte, erweitern ihr Netzwerk und gestalten ihren weiteren Karriereweg. Ein Höhepunkt dabei ist der glanzvolle Moment auf dem roten Teppich - eine Erfahrung, die den Weg für eine vielversprechende Zukunft ebnen kann.

"Durch unsere Partnerschaften - vom New Faces Award Film bis hin zur Unterstützung führender Filmfestivals wie Cannes und Venedig - unterstreichen wir unsere tiefe Verbundenheit zur Filmkultur und fördern insbesondere den Nachwuchs. Wir glauben fest an das Potenzial junger Talente und möchten ihnen eine Plattform bieten, auf der sie sich präsentieren und wachsen können", Cristina Ferro, Marketing Director von Campari Deutschland.

Campari setzt mit dieser Zusammenarbeit ein klares Zeichen für Kreativität, Innovation und die Bedeutung von Nachwuchsförderung in der Filmbranche. Der New Faces Award Film bietet nicht nur eine Bühne für aufstrebende Schauspieler:innen, sondern spiegelt auch die Werte und die Leidenschaft wider, die Campari seit Jahrzehnten prägen. Auf dem roten Teppich des New Faces Awards begrüßte Campari in diesem Jahr außerdem bekannte Gäste wie Katharina Stark und Maximilian Mundt (Jurymitglieder) sowie Ronja Forcher, Milena Tscharntke und Oliver Mommsen.

