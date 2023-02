Campari Deutschland GmbH

Berlinale Bergfest co-hosted by Campari im legendären Metropol

1600 Gäste aus der Filmwelt feierten die Halbzeit des größten Publikumsfilmfests der Welt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Am fünften Tag der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin hat das größte Publikumsfestival der Welt erstmals gemeinsam mit Campari als Partner zum Bergfest ins legendäre Metropol eingeladen. Das historische Haus am Nollendorfplatz erstrahlte an diesem Abend in Campari-Rot und nichts ließ vermuten, dass es sich um einen Montagabend handelte.

Auf drei Ebenen feierte die Filmwelt in der historischen Location bis in die Nacht. Die Crowd - ein Mix aus nationalen und internationalen Gästen mit unterschiedlichem Hintergrund, verbunden durch die Leidenschaft zum Film und die Kunst des Kinos. Unter ihnen die Regisseurin Frauke Finsterwalder, deren Film "Sisi und ich" am Vortag bei Perspektive Deutsches Kino Premiere feierte, Schauspieler Langston Uibel aus "Roter Himmel", der ebenfalls im Wettbewerb der Berlinale läuft, und Schauspieler Jannik Schümann, aktuell u. a. in "Die Mitte der Welt" bei Netflix zu sehen.

Den Start in diese besondere Nacht machten lokale Ballroom-Performer*innen, die den Dancefloor mit einer mitreißenden Performance-Einlage eröffneten und sich im Anschluss zu Tunes von KitKatClub-Resident DJane Annie O. unter die Gäste mischten. Im Mirror-Cube neben der Campari-Secret-Bar konnten die Gäste in eine ganz eigene Campari-Filmwelt eintauchen und zum/zur Protagonist*in ihres eigenen Berlinale-Bergfest-Kurzfilms werden.

Campari Spritz wurde als heimlicher Star des Abends an den drei großen Bars serviert und an der Campari-Secret-Bar der exklusiv für die diesjährige Berlinale kreierte Drink Red Carpet. Die Negroni-Variation ist eine Kreation des Barteams der legendären und weltberühmten Mailänder Bar Camparino in Galleria und ein Tribut an das dynamische Berlin, das an diesem Abend in aller Vielfalt vertreten war.

Campari verbindet eine langjährige Tradition mit der Welt des Kinos und die offizielle Partnerschaft mit der Berlinale ist eine konsequente Weiterführung des Engagements der Marke in diesem Bereich. "Die ersten Tage der Berlinale und das Berlinale-Bergfest waren ein voller Erfolg. Wir freuen uns über die vielen kreativen Begegnungen, auch in der Campari-Bar in der Berlinale Interview Lounge des Grand Hyatt", so Andrea Neri, Managing Director Campari Group Deutschland.

Für weitere Informationen folgen Sie den Social-Media-Kanälen von Campari: @campari.de und @campariofficial.

#Campari #RedPassion

www.campari.com

https://www.youtube.com/EnjoyCampari

https://www.facebook.com/Campari

https://instagram.com/campari.de

https://instagram.com/campariofficial

Original-Content von: Campari Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell