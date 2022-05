Award: PiNCAMP powered by ADAC zählt zu Deutschlands besten Online-Portalen 2022

PiNCAMP powered by ADAC

PiNCAMP powered by ADAC zum zweiten Mal in der Kategorie "Campingportale" ausgezeichnet

DISQ und n-tv werten 43.000 Kundenmeinungen in 62 Kategorien aus

PiNCAMP, das Campingportal des ADAC, ist weiterhin auf Erfolgskurs. Das 100% Tochterunternehmen der ADAC SE mit Sitz in Berlin wurde am gestrigen Abend beim Verbraucher-Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2022" in der Kategorie "Campingportale" ausgezeichnet und erhält damit nach 2019 den Preis bereits zum zweiten Mal. Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH, betont, dass die Nutzer das unkomplizierte Buchungsverfahren und die große Auswahl an Campingplätzen in ganz Europa auf pincamp.de schätzen. Er sieht die Auszeichnung als weitere Bestätigung der Investitionen und intensiven Arbeiten, PiNCAMP zu Europas führendem Campingportal zu entwickeln.

Verbraucherbefragung: 43.000 Kundenmeinungen in 62 Kategorien ausgewertet

Grundlage für die Preisvergabe ist eine umfangreiche Verbraucherbefragung, bei der über 43.000 Konsumentenmeinungen zu über 600 Anbietern eingeholt wurden. Ausgezeichnet werden die Unternehmen pro Branche mit den höchsten Zufriedenheitswerten in den Teilbereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie dem Internetauftritt, sowie der höchsten Kundenempfehlung. Vergeben wurde der Preis in diesem Jahr zum sechsten Mal vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) zusammen mit dem Nachrichtensender n-tv.

PiNCAMP ( www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portal listet alle Inhalte des ADAC und insgesamt mehr als 11.000 Campingplätze in 38 Ländern in ganz Europa sowie mehr als 50.000 persönliche Camperbewertungen aus erster Hand. PiNCAMP kombiniert Expertise, Inspiration und Einfachheit. Mit jährlichen Campingplatz-Inspektionen und objektiven Bewertungen von Experten vor Ort im Rahmen der ADAC Klassifikation erhält der Camper eine sichere Grundlage für die Buchung des nächsten Urlaubs. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber. Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.

