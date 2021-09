ARD Das Erste

ANNE WILL am 12. September 2021 um 21:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

ANNE WILL nach dem TV-Triell Im Anschluss an "Das Triell - Dreikampf ums Kanzleramt" fragt Anne Will ihre Gäste: Wie haben sich die Kandidierenden ums Kanzleramt präsentiert? Wer hat am meisten überzeugt, was waren die interessantesten Aussagen? Welchen Einfluss hat dieses Triell auf den Ausgang der Bundestagswahl? Dazu präsentiert Ellen Ehni die Ergebnisse einer ARD-Blitzumfrage durch Infratest dimap, die erste Erkenntnisse darüber liefern werden, wie das Publikum den verbalen Schlagabtausch bewertet und wer aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer am besten abgeschnitten hat. Zu Gast bei Anne Will: Jens Spahn (CDU, Stellvertretender Parteivorsitzender und Bundesminister für Gesundheit) Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz) Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90 / Die Grünen, Vorsitzende der Bundestagsfraktion) Robin Alexander (Stellvertretender Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag") Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing) Ellen Ehni (Chefredakteurin WDR-Fernsehen) ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell