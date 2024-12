Lidl

Triple-Triumph für Lidl bei den V-Label-Awards 2024

Vegane Eigenmarke "Vemondo" siegt in den Kategorien "Eigenmarke", "Fleisch- und Fischalternativen" sowie "Milch- und Molkereialternativen"

Bad Wimpfen (ots)

Lidl räumt zum vierten Mal in Folge bei den "V-Label-Awards" ab: Die vegane Produktlinie "Vemondo" setzt sich als beste Eigenmarke durch. Zuerst qualifizierten sich die Produkte bei der Expertenbewertung der Organisation ProVeg entlang der Kriterien Gesundheit, Marketing, Marktpotenzial und Nachhaltigkeit für die Shortlist. Dann bestanden die Artikel die sensorische Blindverkostung von einer Jury aus erfahrenen Köchen und Fachleuten der Lebensmittelindustrie hinsichtlich Geschmack, Textur und Geruch. Auch in der öffentlichen Abstimmung überzeugt "Vemondo". Zudem erhalten das vegane Steak nach Art Rind und die "NoMilk 3,5 %" den V-Label-Award in den Kategorien Fleisch- und Fischalternativen beziehungsweise Milch- und Molkereialternativen.

Die V-Label-Awards werden von der Nichtregierungsorganisation ProVeg ausgerichtet, die mit dem V-Label seit 1996 vegane und vegetarische Produkte kennzeichnet.

"Die erneute Auszeichnung von 'Vemondo' mit dem V-Label-Award zeigt, dass wir tolle Artikel etabliert haben. Wir freuen uns, dass die 'Vemondo'-Produkte Experten und Verbraucher gleichermaßen hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit und Geschmack überzeugen. Das motiviert uns, das pflanzliche Sortiment bei Lidl weiterzuentwickeln und auszubauen", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung und Co. KG.

1000 vegane Produkte mit dem V-Label

Aktuell sind bei Lidl über das Jahr verteilt rund 1000 mit dem V-Label gekennzeichnete vegane Artikel erhältlich. Unter der Eigenmarke "Vemondo" finden Kunden pflanzliche Produkte vom Brotaufstrich über vegane Joghurtalternativen und Desserts bis hin zu vielfältigen Fleischalternativen. Für eine bessere Orientierung und einen leichteren Zugang sind die "Vemondo"-Artikel bewusst neben den tierischen Pendants platziert. Um weitere Kunden mit diesem attraktiven Angebot anzusprechen, hat Lidl im Oktober 2023 die Preise nahezu aller "Vemondo"-Produkte an tierische Vergleichsprodukte angepasst. Damit erleichtert der Lebensmitteleinzelhändler den Zugang zu einer pflanzenbasierten Ernährung ohne finanzielle Nachteile. Seit der Einführung der Preisparität bietet Lidl als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler einer aktuellen ProVeg-Studie zufolge einen veganen Warenkorb ohne Aufpreis gegenüber seinem tierischen Pendant.

