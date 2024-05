Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Trump

Nun endlich ist Donald Trump verurteilt worden - als erster Ex-Präsident in der 250-jährigen Geschichte der Vereinigten Staaten. Niemand kann nach der sechswöchigen Verhandlung daran zweifeln, dass Trump im Vorfeld der Wahl 2016 seine Affäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels mit teils mafiösen Mitteln kaschieren wollte und verantwortlich für die Fälschung der Geschäftsunterlagen ist. Der Schuldspruch der Jury ist ebenso berechtigt wie überfällig. Und trotzdem mag keine echte Erleichterung aufkommen. Trump müsste längst hinter Schloss und Riegel sitzen. Stattdessen schickt er sich an, in einem halben Jahr ins Weiße Haus zurückzukehren.

