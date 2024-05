Mitteldeutsche Zeitung

Arbeitsmarkt/Sachsen-Anhalt

Mehr Firmen in Sachsen-Anhalt werben Mitarbeiter mit Antrittsprämie

Halle/MZ (ots)

Firmen in Sachsen-Anhalt locken neue Mitarbeiter immer häufiger mit einem Antrittsbonus. "Allein im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Stellenangebote mit einem sogenannten Willkommensbonus um 30 Prozent erhöht. Unternehmen setzen in Zeiten des Fachkräftemangels vermehrt auf diesen Benefit", sagt Jürgen Grenz, Chef der Berliner Personalmarktforschung Index, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe).

Für die MZ hat Index eine Auswertung von Stellenanzeigen in 200 Printmedien, 305 Online-Medien wie Jobbörsen und dem Portal der Agentur für Arbeit vorgenommen. Demnach boten im vergangenen Jahr 348 Firmen in Sachsen-Anhalt 2.823 Stellen mit einer Antrittsprämie an. Im Jahr 2022 waren es erst 238 Firmen mit 2.168 Stellen. In der Corona-Pandemie gab es solche Angebote seltener. Vor allem in Stellenangeboten für technischen Berufe, für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie Bauarbeiter und Handwerker wird damit geworben. Zumeist liegen die einmaligen Zahlungen zwischen 1.000 und 5.000 Euro.

