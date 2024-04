SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 Comedy live": Andreas Müller geht wieder auf Tour

Premiere am 6. April 2024 in Landau / Tickets ab sofort unter SWR3service.de

SWR3 Comedian und Comedy-Chef Andreas Müller feiert am 6. April 2024 seinen Tourauftakt mit einer exklusiven Premiere für SWR3 Fans in Landau. Offiziell startet die Tour dann wenige Tage später am 11. April in Rastatt, weitere Auftritte im April gibt es in Vaihingen an der Enz, Appenweier, Villingen-Schwenningen und Filderstadt. Außerdem ist Andreas Müller am 27. April beim großen Finale des "SWR3 Comedy Festivals" in Bad Dürkheim und am 19. Mai beim "SWR Sommerfestival" in Stuttgart während des "SWR3 Comedy Abends" zu sehen. Die gesamte Tour ist bis Mai 2025 geplant, alle Termine der Tour gibt es unter www.SWR3service.de

"washatterdann?"

"washatterdann?" ist das neue Solo-Programm von Andreas Müller. Der Stimmenimitator vieler deutscher Politiker, Sport- und Showgrößen nimmt auf seine Tour unter anderem auch seine "SWR3 Tierdocs" mit der täglichen Frage: "washatterdann?" sowie weitere aktuelle Gags und Persönlichkeiten mit. In seinem Bühnenprogramm parodiert, politisiert, karikiert, abstrahiert und musiziert er. Stets aktuell, schnell, virtuell und virtuos.

Tickets

Termine und Tickets für die "SWR3 Comedy live" Tour 2024/25 des Erfinders von "Die Lallers" oder "Jogis Jungs" gibt es unter www.SWR3service.de.

Bei Fragen zur Tour kontaktieren Sie bitte Manuela Möbius, Telefon 07221 929 21115, manuela.moebius@swrmediaservices.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:

http://swr.li/swr3-comedy-live-andreas-mueller-auf-tour

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929-22986, E-Mail: corinna.scheer@swr.de

