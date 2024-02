Mainz (ots) - Bei Gesprächen an belebten Orten ist man zumeist von einer Geräuschkulisse umgeben - sei es auf einer Party, im Restaurant, auf einem Kongress, am Bahnhof oder in anderen Umgebungen, in denen Personen gleichzeitig und durcheinander sprechen. Stimmengewirr und Umgebungsgeräusche wie Musik oder Lautsprecherdurchsagen können die Unterhaltung erschweren. "Wer mit beiden Ohren gut hört, kann aus mehreren ...

mehr