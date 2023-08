Silverdust GmbH

Festivalveranstaltende sprachlos: Sauber hinterlassene Campingplätze durch aktive Mitarbeit der Fans

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dinkelsbühl (ots)

So sauber war es am Abreisetag Sonntag noch nie auf den Campingplätzen des SUMMER BREEZE Open Air bei Dinkelsbühl.

Zwar haben die Fans des Metal Festivals schon immer tatkräftig mit angepackt doch ein Ergebnis wie in diesem Jahr, hatten die Veranstaltenden nicht erwartet. Grund dafür ist ein Müllkonzept unter dem Motto "Less Trash, More Thrash", das zum Mitmachen animiert.

Um den Gästen die Mülltrennung zu vereinfachen, wurden an den Einlassschleusen zum Festivalgelände vorgefertigte Pakete ausgehändigt.

Es konnte, dank der Unterstützung vom Sponsor EMP, ein Projekt realisiert werden, welches mit 25.000 "T(h)rasher Bags" die Besuchenden für Müllvermeidung sensibilisieren und zum aktiven Mitwirken animieren soll. Lokal produziert und gemeinsam mit der Lebenshilfe Feuchtwangen mit entsprechenden Müllsäcken vorbereitet, bieten die "T(h)rasher Bags" Infos zur korrekten Entsorgung des Festivalmülls an einer der knapp 50 Müllstationen!

"Wir freuen uns, dass die Müllstationen von unseren Gästen so gut angenommen wurden. Nicht nur auf den reservierten Flächen, auch bis zur hintersten Ecke des Campinggeländes war es so sauber wie noch nie zuvor.", berichtet Nachhaltigkeitsbeauftragte Minou Alirezazadeh.

Bewährt hat sich auch der Einsatz mobiler Teams. Das 40-70 Personen starke "T(h)rasher-Team" sorgte während der Festivaltage für ein sauberes Bild auf dem Gelände. Besuchende auf loben auf den Social-Media-Kanälen des Festivals die Sauberkeit auf dem Konzertgelände. "Ein sauberes Konzertgelände sorgt für hohe Zufriedenheit bei den Gästen und animiert enorm dazu seinen eigenen Müll nicht einfach liegen zu lassen.", erklärt Minou Alirezazadeh.

Auch abseits der Müllthematik ziehen die Veranstaltenden des SUMMER BREEZE Open Air eine sehr positive Bilanz. 45.000 Gäste fanden sich in Dinkelsbühl ein und feierten ausgelassen, aber respektvoll ihr Lieblingsfestival. Die Wetterlage habe aber hinter den Kulissen durchaus für Anspannung gesorgt. Nur knapp verfehlten Gewitterlagen am Mittwoch und Donnerstag das Veranstaltungsgelände, man sei jedoch stetig im Austausch mit Meteorologen gewesen und informierte Fans mehrfach per Festival-App über den Verlauf.

Letztendlich obsiegte dann doch das sommerlich heiße Festivalwetter und man feierte am Samstag das Finale mit Bands wie Hammerfall, In Flames und Killswitch Engage.

www.summer-breeze.de

https://www.summer-breeze.de/de/zukunft/

SUMMER BREEZE Open Air

14.08.-17.08.2024

Original-Content von: Silverdust GmbH, übermittelt durch news aktuell