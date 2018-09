PepsiCo will den Anteil von recyceltem Plastik in der Europäischen Union bis 2030 auf 50 % verdreifachen / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58045 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/PepsiCo Deutschland GmbH" Bild-Infos Download

Neu-Isenburg (ots) - PepsiCo hat heute sein Ziel bekanntgegeben, bis 2030 den Anteil von recyceltem Plastik (rPET) in seinen Flaschen in der Europäischen Union auf 50 % zu erhöhen. Ein Zwischenziel soll 2025 mit 45 % erreicht werden. Mit diesem Vorhaben will das Unternehmen den Anteil an recyceltem Plastik in seiner Produktion mehr als verdreifachen und somit über 50.000 Tonnen rPET aus dem Recycling von Flaschen nutzen.

Das Unternehmen unterstützt mit seinem Vorhaben die Strategie der Europäischen Kommission, bis 2030 alle Kunststoffverpackungen recycelbar zu machen und bis 2025 eine Nutzung von 10 Millionen Tonnen recyceltem Kunststoff auf dem EU-Markt zu erreichen. PepsiCo's Zielsetzung umfasst alle Märkte, die bis 2025 Mitgliedsländer der EU sein werden , sowie alle in PET angebotenen Getränkemarken (als Primärkunststoff), darunter Pepsi, Pepsi MAX, 7UP, Tropicana und Naked. Das ausgegebene Ziel gilt für eigene als auch für Abfüllungen durch Franchise-Partner.

Mit der heutigen Ankündigung bekennt sich PepsiCo einmal mehr zu seiner globalen Vision Performance with Purpose - der Überzeugung, dass der Erfolg des Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt herum verbunden ist. Daraus leitet PepsiCo das Ziel ab, dass Verpackungen zu 100 % recycel-, kompostier- oder biologisch abbaubar sein sollen und ihr CO2-Fußabdruck bis 2025 reduziert werden soll. Das Unternehmen schätzt den weltweiten Anteil seiner vollständig recycelbaren Getränkeverpackungen auf derzeit 90 %.

PepsiCo nutzt in der EU bereits in beträchtlichem Maße recyceltes Plastik (rPET) für Lebensmittelverpackungen - in 2017 machte dieses Material rund 13 % im europäischen Getränkegeschäft des Unternehmens aus.

Silviu Popovici, President, PepsiCo Europe Sub-Saharan Africa, erklärt: "Bei PepsiCo nehmen wir unsere Verantwortung für den Umweltschutz sehr ernst. Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, um unser Engagement auszubauen und unsere Produkte auf nachhaltige Art und Weise herzustellen. In der Europäischen Union verfolgen wir die Zielsetzung, das Bewusstsein und die Kultur für die Verwertung und das Recycling von Verpackungen zu fördern. Heute freue ich mich, bekanntgeben zu können, dass wir beim Gebrauch von recyceltem Plastik für unsere Verpackungen nun noch weiter gehen können. In den kommenden Jahren werden wir intensiv daran arbeiten, unser neues Ziel zu erreichen und womöglich noch zu übertreffen.

Die Entwicklung eines effektiven, langfristigen Ansatzes für nachhaltige Verpackungen erfordert vielseitige Anstrengungen. Hierzu verpflichtet PepsiCo sich, mit den diversen beteiligten Stakeholdern eng zusammen zu arbeiten. Nur so ist die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft auch bei Kunststoffverpackungen in der Zukunft gesichert. Es gibt heute noch eine gravierende Unterkapazität für erschwingliches, recyceltes Plastik für Lebensmittelverpackungen. Deshalb rufen wir öffentliche und private Akteure und auch die Europäische Kommission auf, uns zu folgen und die nötigen Investitionen vorzunehmen, um alle gebotenen Möglichkeiten des Recycling voll ausschöpfen zu können. Vorausgesetzt, die richtigen Schritte werden hinsichtlich gesteigerter Verwertungsquoten und optimierter Verwertungstechnologien eingeleitet, werden wir unser derzeitiges Engagement noch weiter ausdehnen."

In Ergänzung zu dem heute verkündeten Ziel arbeitet PepsiCo mit verschiedenen Stakeholdern zusammen, um Nachhaltigkeit bei Verpackungssystemen zu unterstützen. So ist das Unternehmen Mitglied der New Plastics Economy, einer dreijährigen Initiative der Ellen MacArthur Stiftung. Diese möchte auf funktionierende, nachhaltige Verpackungssysteme aufmerksam machen und für diese sensibilisieren.

Um die Verfügbarkeit von recyceltem Plastik zu erhöhen, ist es elementar, recyceltes Plastik, das in der Verpackungswirtschaft wiederverwertet werden kann, dem Recyclingsystem auch wieder zurückzuführen - und nicht die Umwelt damit zu verschmutzen. Zusätzlich zu PepsiCo's Teilnahme an Sammlungs- und Verwertungssystemen für Verpackungen innerhalb der EU engagiert sich das Unternehmen in verschiedenen Programmen, die die Verwertungs- und Recyclingquoten erhöhen wollen. Dies beinhaltet auch, Konsumenten auf Recyclingverfahren aufmerksam zu machen, etwa durch Kampagnen auf den Produktverpackungen. Die Initiativen "Jede Dose zählt" in Österreich und "Vous triez, nous recyclons" in Frankreich etwa fordern die Verbraucher in ihren Kampagnen dazu auf, mitzumachen und Müll zu sortieren, um das Recycling von Plastikflaschen zu gewährleisten.

Über PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern über eine Milliarde Mal am Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2017 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment an Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.

Bei PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: Es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir sind davon überzeugt, dass die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte, ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, die es PepsiCo ermöglichen, als erfolgreiches globales Unternehmen zu agieren, das einen langfristigen Wert für die Gesellschaft und unsere Aktionäre schafft. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.

