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Saarbrücker Zeitung

Rehlinger will öffentliche Förderung von Lokaljournalismus

Saarbrücken (ots)

Zum Tag des Lokaljournalismus am Dienstag macht sich die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) für eine Journalismus-Förderung stark. Diese solle unabhängig von staatlicher Einflussnahme sein. Der "Saarbrücker Zeitung" sagte Rehlinger: "Guter Lokaljournalismus ist wichtig, weil die Information und Diskussion darüber, was politische Entscheidungen für mich vor Ort bedeuten, wichtig sind für unsere Demokratie." Zugleich stünden Lokalzeitungen und Lokalradios unter starkem ökonomischen Druck. Die öffentliche Förderung qualifizierter journalistischer Arbeitsplätze solle über den ermäßigten Mehrwertsteuersatz hinausgehen, der in Deutschland bereits für gedruckte und elektronische Presseprodukte gilt.

Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung
Ulrich Brenner
politik@sz-sb.de

Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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