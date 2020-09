DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

Neue DDV-Studie belegt: Noch viel Luft nach oben im digitalen Marketing

Frankfurt am Main (ots)

Digitales Marketing bietet Unternehmen die Möglichkeit, Verbrauchern auf Basis ihrer Daten individuelle Angebote zu unterbreiten. Wie deutschsprachige Unternehmen im digitalen Marketing aufgestellt sind, untersucht die in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen absolit Dr. Schwarz Consulting entstandene Studie Digital Marketing Benchmarks 2020 (ehemals Digital Marketing Monitor), die nun in zweiter Auflage erschienen ist. Auch dieses Mal wurden über 5.000 deutschsprachige Top-Unternehmen aus neun Branchen und 213 Sektoren anhand von 95 Kriterien hinsichtlich ihres digitalen Marketings untersucht. Die Kernergebnisse der Studie im Überblick:

Vier von zehn Unternehmen verzichten auf Multichannel

Nur sechs von zehn Unternehmen setzen sowohl Social Media Marketing, E-Mail-Marketing, SEA, als auch die Möglichkeit der aktiven Leadgenerierung von Interessenten ein. Dies entspricht einer Steigerung von 10 Prozent gegenüber Vorjahr.

Suchmaschinen bleiben weiterhin der beliebteste Paid-Kanal

Kein anderer Online-Kanal wird so oft zum Schalten bezahlter Anzeigen genutzt wie Suchmaschinen: Mit einem Nutzungsgrad von 69 Prozent (VJ: 60 Prozent) liegt "Search" weit vor Facebook, Instagram oder Display-Advertising.

Immer mehr Unternehmen nutzen Instagram

Kein anderes soziales Netzwerk hat im Vorjahresvergleich so ein großes Wachstum erreicht. Die Nutzung von Instagram ist bei den 5.000 Top-Unternehmen um 14 Prozent gestiegen.

Videocontent erfreut sich hoher Beliebtheit bei Unternehmen

92 Prozent der Unternehmen betreiben einen YouTube-Kanal. Weitere 53 Prozent der Untersuchten, die auf Instagram aktiv sind, nutzen IGTV, um ihre Zielgruppen mit Video-Content anzusprechen.

"Mit der zweiten Auflage dieser Studie bekommen wir nun zum ersten Mal den direkten Vergleich, wie sich das digitale Marketing von Unternehmen innerhalb eines Jahres verändert. Die Ergebnisse zeigen: Multichannel-Marketing ist bei weitem noch kein Standard - wohlgemerkt im Jahr 2020. Da ist also noch viel Luft nach oben im digitalen Marketing. Die neue Studie gibt den Lesern die Möglichkeit, sich mit der eigenen, aber auch anderen Branchen zu vergleichen, Optimierungspotenziale für das eigene digitale Marketing aufzudecken und zudem auch brancheninterne oder -fremde Best Practices ausfindig zu machen.", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.

Die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden von absolit Dr. Schwarz Consulting, Acoonia GmbH, Publicare Marketing Communications GmbH und Searchmetrics GmbH erhoben.

Die Kurzversion der Studie kann als PDF über den DDV per E-Mail an info@ddv.de bezogen werden. Darüber hinaus bietet absolit eine kostenpflichtige Langversion der Studie auf seiner Webseite unter www.absolit.de an.

Pressekontakt:

