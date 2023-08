EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Bosse-Huber: Globalen Krisen gemeinsam begegnen

EKD-Auslandsbischöfin gratuliert Ökumenischem Rat der Kirchen zum 75. Jubiläum

Anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) am 23. August 2023 hat die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf die Bedeutung der ökumenischen Zusammenarbeit hingewiesen: "Wir können den globalen Krisen wie der Klimakrise, Rassismus oder der eskalierenden privaten und öffentlichen Gewalt weltweit nur gemeinsam begegnen. Dafür ist der gemeinsame Austausch der 352 Mitgliedskirchen von immenser Bedeutung." Ein großes Signal sei zuletzt bei der ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe in die Welt gesandt worden: "4000 Delegierte aus aller Welt haben starke Impulse gesetzt. Es ist hierbei auch unsere Aufgabe, dass aus diesen Impulsen Taten folgen." Für die Zukunft sei es zudem wichtig, dass Kirche neu gedacht werden müssen: "Als EKD werden wir uns auch künftig dafür einsetzen, dass Frauen weltweit der Zugang zu geistlichen Leitungsämtern ermöglicht werden sollte."

Der Ökumenische Rat der Kirchen mit Sitz in Genf wurde am 23. August 1948 in Amsterdam gegründet und ist das zentrale Organ der ökumenischen Bewegung. Er ist ein weltweiter Zusammenschluss von 352 Mitgliedskirchen in mehr als 120 Ländern auf allen Kontinenten der Erde. Diese vertreten 580 Millionen Christinnen und Christen.

