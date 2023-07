EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Rechte von Frauen im Fokus

EKD-Publikation "Frauen.Leben.Widerstand" erschienen

Mit der Publikation "Frauen.Leben.Widerstand" nimmt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Rechte von Frauen in den Fokus. Anlässe dafür gebe es mehr als genug, weiß EKD-Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber, "denn Frauen erleben immer wieder Diskriminierung und Verletzungen ihrer Menschenrechte, gerade weil sie Frauen oder Mädchen sind. Das beginnt bei mangelndem oder eingeschränktem Zugang zu Bildung und setzt sich in ungleichem Lohn und Ausbeutung fort. Das bedeutet alltäglichen Sexismus, Gewalterfahrungen, Rassismus und Unterdrückung."

Das Heft stellt durch Interviews und Berichte sieben Frauen vor: die Philosophin und Feministin Olga Shparaga aus Belarus, eine junge Frau aus dem Iran, die Jazzsängerin und Menschenrechtsverteidigerin Dotschy Reinhardt, die Niederländerin Rozette Kats, die den Holocaust überlebte, die Flüchtlingsbeauftragte Halima Gutale und die katholische Theologin und Universitätsdozentin Roula Talhouk aus dem Libanon. Ein weiterer Bericht macht die Qualen und die Traumata äthiopischer Frauen und Mädchen deutlich, die im Tigray-Konflikt vergewaltigt, terrorisiert und gedemütigt wurden.

Sie alle werden in ihrer jeweiligen Situation zu Verteidigerinnen der Rechte von Frauen. "Es ist so beeindruckend und für uns ein Geschenk, zu sehen und zu erleben, dass diese Frauen sich gerade nicht mit dem himmelschreienden Unrecht abfinden, das ihnen geschieht. Ganz im Gegenteil: Mit ungeheurem Mut und langem Atem kämpfen sie dafür, dass Frauen und alle Menschen zu ihrem Recht kommen", so Bischöfin Bosse-Huber. "Umso wichtiger ist es, dass sie wissen: Wir stehen an ihrer Seite."

Jedem Porträt sind weitere Informationen zum jeweiligen Kontext per Link und QR-Code beigefügt. Ergänzt werden die Texte um Gedanken zu einer biblischen Erzählung von einer widerständigen Frau sowie um ein Gebet.

In den kommenden Wochen werden jeweils montags die porträtierten Frauen von den weiblichen Mitgliedern des Rates der EKD auf dem Instagram-Kanal @EKD.de vorgestellt.

Die Publikation ist online abrufbar unter www.ekd.de/MenschenrechteFrauenrechte und als Printexemplar kostenlos hier zu bestellen: menschenrechte@ekd.de

