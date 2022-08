Puritas Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH Co. KG

PURITAS Gesundheits-& Wohlfühlhaus: Unterfederung und Matratze müssen miteinander harmonieren

Wustermark (ots)

Da kein Produkt im Alltag länger seinen Einfluss auf den Körper und das Wohlbefinden ausübt als die Schlafunterlage, sollte diese mit Bedacht und unter der Anleitung von Schlafexperten ausgewählt werden. Käufe sollten nicht "im Vorbeigehen", wie es üblicherweise im Einzel- oder auch Onlinehandel praktiziert wird, getätigt werden. Dafür ist das Thema viel zu wichtig. Robert Zeiß und Ramon Witter, Gründer von PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH & Co. KG, haben als Experten für gesunden und erholsamen Schlaf eine klare Meinung zum Thema Bettenkauf: "Es ist unerlässlich dem Körper eine individuelle Schlafunterlage zu bieten. Jeder Mensch ist schließlich anders. Unsere kompletten, individuell angepassten Schlafsysteme kommen dieser Empfehlung nach."

Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise eines Schlafplatzes, ist es wichtig die Unterfederung und die Matratze als eine Einheit zu sehen und am besten auch zusammen anzuschaffen. Denn die funktionalen Eigenschaften beider Komponenten sollten unbedingt aufeinander abgestimmt werden. Dafür bedarf es der Unterstützung von Fachleuten, die sich auskennen und wissen, wie das Zusammenwirken beider Teile funktioniert. Der Lattenrost, der für die eine Matratze als idealer Unterbau funktioniert, kann unter Umständen mit einer anderen Matratze überhaupt nicht harmonieren und dadurch den Verlust von Matratzenstatik und Anpassungseffektivität bedeuten. Bei Da kaum ein Forschungsfeld so viele Fragen aufwerfen kann wie das Thema Schlaf, sollte man das Thema angemessen berücksichtigen und beim Kauf eines Schlafsystems nicht am falschen Ende sparen. Sonst kann es sein, dass der Körper mit seiner Gesundheit und dem Wohlbefinden sich durch Verspannungen, schlechten Schlaf und anderen Befindlichkeiten rächt, welche die Lebensqualität negativ beeinflussen können.

Forschungs-Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie wichtig die richtige Matratze für beschwerdefreies Schlafen ist. Sowohl zu hartes, als auch zu weiches Liegen führt beispielsweise oft zu Nacken- und Schulterverspannungen, zu Rücken- oder Hüftschmerzen, und zu Fehlhaltungen der Wirbelsäule. Da ist es allemal ratsam, die Meinung von Fachleuten einzuholen, die das Zusammenspiel von Lattenrost, Matratze, Kissen und Schlafgewohnheiten richtig interpretieren und dadurch passende Kaufempfehlungen geben können. Das Bett als Fundament für einen erholsamen Schlaf und ein daraus resultierendes beschwerdefreies Leben kann ausschlaggebend sein, wie gut oder schlecht man sich fühlt, wie leistungsfähig oder andererseits abgeschlagen man ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus neuesten Studien legen nahe, dass die Wahl der richtigen Schlafunterlage den Schlaf definitiv positiv beeinflusst. Daraus ziehen Ramon Witter und Robert Zeiß ihre Motivation, mit dem langjährig erprobten PURITAS-Schlafsystem ein Produkt so weiterzuentwickeln, dass sich dieses aufgrund der individuellen Konfiguration perfekt auf alle Körpereigenschaften und persönliche Schlafgewohnheiten abstimmen lässt. Dadurch werden Schlafqualität und Erholungseffekt deutlich gesteigert. Robert Zeiß kommentiert seine Erfahrungen mit den zufriedenen Kunden folgendermaßen: "Dadurch, dass unsere Schlafberater alle erdenklichen Faktoren bei der Konzeption eines kompletten Schlafsystems mit einbeziehen, bekommt der Kunde ein Maßprodukt, das als Einzelstück sämtliche relevanten Nutzereigenschaften seines Besitzers beinhaltet. Gesunder, erholsamer Schlaf ist dadurch garantiert. Ergänzt wird ein derartiges deutsches Manufakturerzeugnis durch hochwertige Zubehörartikel."

Zudem kann man im hochwertigen Betten- und Matratzenhandel davon ausgehen, dass bei der Anfertigung von Matratzen, Kopfkissen und Oberbetten auf die Verwendung von zertifizierten Textilien und hochwertigen Rohstoffen geachtet wird. Ständige Qualitätskontrollen wie bei PURITAS unterstreichen diesen Anspruch. Außerdem hat sich das Unternehmen aus Wustermark darauf spezialisiert, Beratungsgespräche auch im Hause und damit im privaten Umfeld der Kunden zu führen. Das garantiert eine bessere Bewertung der Schlaf- und Wohnverhältnisse, der Liegeeigenschaften und der räumlichen Gegebenheiten. Alles Bestandteile einer ausgewogenen und persönlich angepassten Analyse, die in die Herstellung aller Produkte mit einfließen sollte. Das gehöre zum Standard bei PURITAS, wie Ramon Witter ergänzt.

