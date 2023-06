EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Kurschus: Taufe verbindet das Leben mit Jesus Christus

An der Aktion "Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe" beteiligen sich etwa 1000 Gemeinden mit Tauffesten und Tauferinnerungen

An der Aktion unter dem Motto "Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe" beteiligen sich rund um den Johannistag (24.Juni) etwa 1.000 Kirchengemeinden aus allen 20 Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit Tauffesten, Tauferinnerungsfeiern und vielem mehr. Die Ideen der Gemeinden reichen von Taufen in Freibädern oder an Flüssen bis hin zu Aktionstagen am Meer und großen Tauffesten. Ein Ausschnitt davon ist auf der Landkarte auf www.deinetaufe.de sichtbar.

Die EKD-Ratsvorsitzende, Annette Kurschus, freut sich über die große Resonanz: "Die Taufe verbindet das eigene Leben mit Jesus Christus. In der Taufe wird dem Menschen ein- für allemal zugesagt und durch das Zeichen des Wassers bekräftigt: 'Nichts und niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Dein Leben läuft auf das Leben zu - sogar durch den Tod hindurch.' Ich bin dankbar für die vielen originellen Ideen der Kirchengemeinden in diesem Aktionsjahr. Daran zeigt sich, wie engagiert die Verantwortlichen in unseren Gemeinden sind." Annette Kurschus wird am Johannistag das Tauffest am Mühlensee in Liebenwalde mitfeiern ( Tauffest am Mühlensee in Liebenwalde - Meine Taufe (kk-ohl.de)). Dort gibt es die Möglichkeit zu einem Bildtermin.

Hintergrund:

Die Taufe ist eines der beiden Sakramente in der evangelischen Kirche. Mit der Taufe wird dem oder der Getauften zugesprochen: "Du gehörst zu Christus, Christus hat dich erlöst." Dieses Versprechen gilt ein Leben lang. Im Taufgottesdienst gießt die Pfarrerin oder der Pfarrer einige Tropfen Wasser über den Kopf des Täuflings. Dieses Ritual geht zurück auf die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, die in der Bibel geschildert wird. Mit der Taufe wird der bzw. die Getaufte Teil der christlichen Gemeinde.

Hinweis:

Bitte melden Sie sich für den Bild-Termin mit der EKD-Ratsvorsitzenden, Annette Kurschus, bis Freitag, 23.Juni, 10 Uhr per E-Mail an presse@ekd.de an.

