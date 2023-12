Deutscher Jagdverband e.V. (DJV)

Nichts als Stress! - Silvester ist für viele Tiere Kampf ums Überleben

3 Audios

231211_BmE_WildtierfreundlichesSilvester.mp3

MP3 - 1,4 MB - 01:29 Download Your browser does not support the audio element.

231211_OTP_WildtierfreundlichesSilvester.mp3

MP3 - 1,5 MB - 01:41 Download Your browser does not support the audio element.

231211_Umfrage_WildtierfreundlichesSilvester.mp3

MP3 - 494 kB - 00:31 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Silvester ohne Feuerwerk und Böller ist für viele einfach unvorstellbar. Wer das aber auf gar keinen Fall gut findet, sind die Tiere. Die wissen nicht nur nicht, was passiert. Für sie ist das, was wir zu Silvester veranstalten, teilweise sogar lebensgefährlich. Deshalb lautet auch ein dringender Appell des Deutsches Jagdverbands, auf die Wildtiere Rücksicht zu nehmen. Was mit den Wildtieren an Silvester passiert und wie wir ihnen ihre Ruhe lassen, weiß Oliver Heinze.

Sprecher: Den üblichen Alltagslärm sind auch die Wildtiere, also Rehe, Wildschweine und Singvögel, längst gewöhnt. Mit Silvesterfeuerwerk ist der aber bei Weitem nicht zu vergleichen.

O-Ton 1 (Katharina Heß, 17 Sek.): "Silvester ist dann noch mal ein ganz anderes Kaliber. Das ist wesentlich lauter und, Sie kennen das ja vielleicht von Ihren Haustieren: Die kann man ein bisschen beschützen, indem man die Rollos runtermacht, die Türen zumacht und da die Geräuschkulisse ein bisschen abdimmt. Solche Rückzugsorte haben Wildtiere aber nicht."

Sprecher: Erklärt Katharina Heß vom Deutschen Jagdverband. Während wir ins neue Jahr feiern, verstehen die Wildtiere die Welt nicht mehr. Teilweise schweben sie sogar in Lebensgefahr:

O-Ton 2 (Katharina Heß, 23 Sek.): "Singvögel beispielsweise schlafen um die Zeit und werden dann von dem Krach aufgeschreckt und der Rauch vernebelt ihnen die Sicht. Und so können Hauswände und Fensterscheiben zu richtigen Todesfallen werden. Aber auch Pflanzenfresser, die befinden sich im Energiesparmodus, weil es im Winter weniger Futter gibt. Und der pure Stress nagt sehr an diesen Energiereserven."

Sprecher: Hinzu kommt der ganze Müll, den Feuerwerkskörper hinterlassen. Plastikkappen können von den Tieren verschluckt werden. Scharfe Metallüberreste verursachen zudem oft Schnittwunden, die nur schwer abheilen. Deshalb gilt jetzt an Silvester:

O-Ton 3 (Katharina Heß, 15 Sek.): "Abstand halten zum Schlafzimmer der Wildtiere. Das heißt, kein Feuerwerk an Waldrändern, Feldern und auch in Parks. Und ganz wichtig: Lassen Sie nichts liegen! Also, sammeln Sie alles wieder ein, damit auch die Wildtiere gut ins neue Jahr kommen."

Abmoderationsvorschlag: Natürlich soll, wer möchte, sein Feuerwerk haben. Nur bitte versetzen Sie Wildtiere nicht in Panik und halten Sie Abstand zu deren Lebensraum, und den auch sauber. Was für uns einfach schön ist oder Spaß macht, ist für die Tiere Stress und teilweise lebensgefährlich. Können Sie auch noch mal im Netz nachlesen, und zwar unter Jagdverband.de.

Original-Content von: Deutscher Jagdverband e.V. (DJV), übermittelt durch news aktuell