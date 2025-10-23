Qualys

Qualys erweitert Enterprise TruRisk Management (ETM) mit integrierter Agentic AI Fabric um Identitätssicherheit, branchenspezifische Priorisierung von Bedrohungen und Exploit-Validierung

Foster City, Kalifornien (ots)

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), führender Anbieter von disruptiven cloudbasierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat leistungsstarke neue Funktionen in Qualys Enterprise TruRisk Management (ETM) vorgestellt, die das proaktive Risikomanagement stärken und Unternehmen dabei helfen, neue und aufkommende Angriffsvektoren im Zeitalter der agentenbasierten KI vorherzusagen und sich davor zu schützen. Die Verbesserungen stärken die Identitätssicherheit für menschliche und nicht-menschliche Identitäten, verbessern die prädiktive Bedrohungsanalyse und bieten eine Bestätigung der Ausnutzbarkeit einer Schwachstelle, sodass Sicherheitsteams Cyberrisiken vorhersagen können, bevor es zu einer Sicherheitsverletzung kommt.

Qualys ETM ermöglicht eine Risikominderung, indem es Identity Risk Posture Management, kontextbezogene Bedrohungsinformationen zur Priorisierung und die Validierung der Ausnutzbarkeit von Schwachstellen mit einem einheitlichen Risk Operation Center (ROC)-Framework kombiniert.

ETM Identity deckt identitätsbasierte Risiken durch tiefgreifende Domain-Einblicke auf, TruLens priorisiert Bedrohungen und Angreifer auf der Grundlage von branchenspezifischen Echtzeit-Informationen, und TruConfirm überprüft, welche Schwachstellen in Ihrer Umgebung tatsächlich ausnutzbar sind, und bietet so eine quantifizierbare Methode zur Messung und zur Überprüfung der tatsächlichen Risikominderung.

ETM Identity ermöglicht es Unternehmen, sowohl menschliche als auch nicht-menschliche identitätsbezogene Risiken proaktiv zu reduzieren. Es vereint Transparenz, Kontext und Abhilfemaßnahmen über alle Identitäts- und Zugriffsmanagementsysteme (IAM) hinweg, einschließlich lokaler Active Directory-, Microsoft Entra ID-, Cloud-Identitätsanbieter (IdPs) und Identity-as-a-Service-Plattformen (IDaaS), und korreliert Identitäts- und Vermögensrisiken zu einem einzigen Identity TruRisk(TM)-Score.

TruLens liefert maßgeschneiderte Bedrohungsinformationen in Echtzeit, mit denen Unternehmen Cyberrisiken schneller und präziser erkennen, priorisieren und beheben können.

TruConfirm erweitert den Wert der Qualys-Plattform, indem es proaktiv die Ausnutzbarkeit einer Schwachstelle bestätigt, bevor Angreifer darauf zugreifen können. Durch die sichere Ausführung realer Angriffsszenarien validiert TruConfirm die Ausnutzbarkeit und identifiziert, wo Sicherheitskontrollen versagt haben, und liefert Sicherheitsteams klare, umsetzbare Risikobeweise.

