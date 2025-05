Qualys erweitert TotalAI für umfassenden KI-Schutz

FOSTER CITY, Kalifornien (ots) - TotalAppSec integriert API-Sicherheit, Scannen von Webanwendungen und KI-gesteuerte Malware-Erkennung in einem einzigen risikobasierten Ansatz Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ein führender Anbieter von bahnbrechenden Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellt TotalAppSec vor. Die neue KI-gestützte Lösung für das ...

mehr