Qualys stellt TotalAppSec vor: Neue Lösung zum Management von Anwendungsrisiken

FOSTER CITY, Kalifornien (ots)

TotalAppSec integriert API-Sicherheit, Scannen von Webanwendungen und KI-gesteuerte Malware-Erkennung in einem einzigen risikobasierten Ansatz

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ein führender Anbieter von bahnbrechenden Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellt TotalAppSec vor. Die neue KI-gestützte Lösung für das Management von Anwendungsrisiken ermöglicht es Unternehmen, Cyberrisiken von kritischen Webanwendungen und APIs zu überwachen und zu minimieren. Qualys TotalAppSec vereint API-Sicherheit, Web-Applikations-Scanning und Web-Malware-Erkennung in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen und bietet Unternehmen einen umfassenden Überblick über das Sicherheitsrisiko ihrer Anwendungen und deren Zustand.

Webanwendungen und APIs haben die digitale Landschaft umgestaltet und tragen erheblich zum Unternehmensrisiko bei. Laut dem Verizon DBIR-Bericht 2024 sind Webanwendungen nach wie vor der Haupteinstiegspunkt für Sicherheitsverletzungen.

QualysTotalAppSec nutzt Deep-Learning-Algorithmen, um hochentwickelte Malware-Bedrohungen, einschließlich Zero-Day-Exploits, zu erkennen und zu entschärfen, und bietet so Genauigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber sich weiterentwickelnden Bedrohungen.

Automatische Erkennung aller APIs und Webanwendungen: Identifizieren von bekannten, unbekannten und Schatten-Webanwendungen sowie APIs in lokalen, Multi-Cloud-, API-Gateways und Container-Umgebungen mit nahtloser Integration in Qualys VMDR, EASM und TotalCloud.

Identifizieren von bekannten, unbekannten und Schatten-Webanwendungen sowie APIs in lokalen, Multi-Cloud-, API-Gateways und Container-Umgebungen mit nahtloser Integration in Qualys VMDR, EASM und TotalCloud. Einfache Behebung von Schwachstellen mit risikobasierter Priorisierung: Mit Qualys TruRisk(TM) ermöglicht es TotalAppSec Unternehmen, Schwachstellen nach Kritikalität, Ausnutzbarkeit und geschäftlicher Auswirkung einzustufen, so dass Teams die wichtigsten Risiken zuerst angehen können.

Mit Qualys TruRisk(TM) ermöglicht es TotalAppSec Unternehmen, Schwachstellen nach Kritikalität, Ausnutzbarkeit und geschäftlicher Auswirkung einzustufen, so dass Teams die wichtigsten Risiken zuerst angehen können. Anwendungsschutz vor unbekannten Schwachstellen und Malware : Die auf Deep Learning basierende Malware-Erkennung hilft, versteckte Schwachstellen, Malware und Zero-Day-Angriffe zu erkennen und abzuwehren.

: Die auf Deep Learning basierende Malware-Erkennung hilft, versteckte Schwachstellen, Malware und Zero-Day-Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Audit-fähig: Unternehmen können das Risiko von Strafen bei Nichteinhaltung von Vorschriften verringern, indem die kontinuierliche Einhaltung von Standards wie PCI-DSS, GDPR, HIPAA und OpenAPI-Spezifikationen durch kontinuierliche Compliance-Überwachung sichergestellt wird.

Unternehmen können das Risiko von Strafen bei Nichteinhaltung von Vorschriften verringern, indem die kontinuierliche Einhaltung von Standards wie PCI-DSS, GDPR, HIPAA und OpenAPI-Spezifikationen durch kontinuierliche Compliance-Überwachung sichergestellt wird. Schnelle Risikobeseitigung mit Echtzeit-Feedback-Schleife: Durch die Nutzung nahtloser Integrationen mit CI/CD-Pipelines und ITSM-Systemen wie ServiceNow und JIRA profitieren Unternehmen von der Konsolidierung von Schwachstellen für schnellere Reaktionszeiten.

"TotalAppSec vereint unsere Innovationen in den Bereichen API-Sicherheit, Deep-Learning-Malware-Erkennung und Webapplikationssicherheit, um Sicherheitsteams dabei zu helfen, den Geschäftskontext mit Risikopriorisierung zu verstehen, damit die größten Risiken zuerst angegangen werden können", sagt Sumedh Thakar, President und CEO von Qualys.

