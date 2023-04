BERLINER MORGENPOST

Berliner Morgenpost: Es braucht eine Kursänderung

Kommentar von Isabell Jürgens

Berlin (ots)

Dass im schwarz-roten Koalitionsvertrag nun Projekte wie die Umgestaltung des Marx-Engels-Forums zur Grünfläche fehlen, weckt insbesondere bei Anhängern der Linken und Grünen die Befürchtung, dass beim Thema Stadtentwicklung jetzt andere Prioritäten gesetzt werden. Der geschundenen Mitte Berlins kann ein neues Nachdenken nur guttun. Dass auch der Berliner Stadtkern eine grüne Lunge benötigt, ist sicher richtig. Aber die Maßgabe, dass am Molkenmarkt nur landeseigene Unternehmen vor allem Sozialwohnungen errichten sollen, greift zu kurz. Ein gemischtes Quartier mit kleinteiliger Bebauung, mit detailreichen Fassaden und anspruchsvoller Architektur kann so jedenfalls nicht entstehen. Genossenschaften, Baugruppen und gemeinwohlorientierte Stiftungen mit einzubeziehen, ist der richtige Weg. Auf die Berliner Mischung kommt es an - auch in der historischen Mitte.

