RTLZWEI

TV-Tipp: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"- Deutschlands beliebte Großfamilie mit neuen Folgen zurück bei RTLZWEI

2 Audios

230126_BmE_DieWollnys.mp3

MP3 - 2,1 MB - 02:17 Download Your browser does not support the audio element.

230126_OTP_DieWollnys.mp3

MP3 - 2,4 MB - 01:20 Download Your browser does not support the audio element.

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Die Wollnys sind wieder da! Deutschlands beliebteste Großfamilie um Familienoberhaupt Silvia meldet sich im Februar mit neuen Folgen bei RTLZWEI zurück. Und, was soll ich sagen: Auch wenn ihre elf Kinder inzwischen erwachsen sind und einige schon selbst Kinder haben, ist es unterm Dach der Wollnys nicht ruhiger geworden. Im Gegenteil! Oliver Heinze hat für uns schon mal in die neue Staffel reingeschaut.

Sprecher: In den neuen Folgen ist im Hause Wollny wieder einiges los...

O-Ton 1 (Die Wollnys, 18 Sek.): "Sylvana! Sarafina! Peter! Flo-o! Estefania, Sarah-Jane, Mucki, Emory, Casey! Püppi, Anastasia! So, ich hoffe, dass ich keinen vergessen hab."

Sprecher: Verdenken könnte man es elffach-Mama Silvia zumindest nicht. Immerhin leben inzwischen drei Wollny-Generationen unter ihrem Dach, darunter sechs Enkelkinder. Und es werden immer mehr! Das 18-jährige Nesthäkchen Loredana ist schwanger!

O-Ton 2 (Die Wollnys, 9 Sek.): "Erst war's, äh, ja, so ein Schlag in den Nacken rein. Aber dann habe ich auch gedacht gehabt: Jetzt ist es nun mal so. Das kriegen wir auch noch irgendwie geschafft."

Sprecher: Unterstützung von der Familie kann Loredana sicher gut gebrauchen. Sie hat zwar alles ganz gut im Griff und der 22-jährige Vater des Kindes greift ihr auch unter die Arme...

O-Ton 3 (Die Wollnys, 10 Sek.): "Unterstützt der dich hier haushaltsmäßig und alles?" "Ja, der hat gestern hier komplett durchgewischt, die Wäsche hat er gefaltet. Da liegt die noch, muss ich gleich wegräumen." "Ja." "Hat er richtig gut gemacht. Er hat heute Morgen für mich gekocht."

Sprecher: Ihr Freund und Vater des Kindes lebt allerdings in der Türkei. Da kommt es sehr gelegen, dass sich Silvia und Harald genau hier in ein Ferienhaus verliebt haben, das sie gerne kaufen würden. Darin wäre dann die gesamte Großfamilie auch im Urlaub unter einem Dach vereint. Zunächst mal muss es aber allen gefallen.

O-Ton 4 (Die Wollnys, 17 Sek.): "Was machen wir denn, eigentlich, wenn jetzt, wenn die jetzt sagen: 'Nö, das ist uns zu klein. Nee, das ist nicht unser Geschmack', also...? Wir haben den Kindern eigentlich nur Fotos gezeigt, haben davon erzählt und geschwärmt. Ja, und wir hoffen mal, dass die auch davon begeistert sind."

Sprecher: Ihrem Traum von der Auswanderung in die Türkei, der im letzten Jahr leider geplatzt ist, kämen sie so jedenfalls wieder etwas näher. Natürlich bewegt die Wollnys aber noch viel mehr. Es wird gebaut und geflucht in klassischer Silvia-Manier...

O-Ton 5 (Die Wollnys, 6 Sek.): "Und was ist jetzt da passiert?" "Ja, die ist geknackst hier." "Du knackst gleich auch, Junge, aber voll im Schritt, ich schwöre es dir."

Sprecher: ... geliebt, gelebt, mal geweint und natürlich auch gelacht. Endlich lernen wir auch Estefanias Freund kennen. Und völlig überraschend kündigt sich noch eine weitere Schwangerschaft im Haus Wollny an...

O-Ton 6 (Die Wollnys, 5 Sek.): "Also ich muss sagen, unser Plan läuft wirklich, ja, perfekt..."

Abmoderationsvorschlag: Die spannenden neuen Folgen von "Die Wollnys - eine schrecklich große Familie" gibt's ab 15. Februar immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell