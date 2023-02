RTLZWEI

Neu bei RTLZWEI: "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!"

München (ots)

Neue Doku-Soap präsentiert außergewöhnliche Urlaubsziele im Vorabendprogramm

In fünfzehn Folgen werden Locations vorgestellt, die nicht im Schaufenster der Reisebüros zu finden sind

Auftakt der neuen Sendung am Montag, 20. Februar 2023, 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Urlaubsinspirationen für 2023 gesucht? Nichts einfacher als das! RTLZWEI stellt zusammen mit der "Holiday Crew" verschiedene Urlaubsdestinationen vor: von Bayern bis zur Nordsee, von Polen bis Dänemark oder von Italien bis Frankreich. Ab dem 20. Februar werden von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr, außergewöhnliche Unterkünfte, abenteuerliche Aktivitäten und spannende Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Servicetipps der neun Tester-Paare inklusive.

Lust auf Urlaub? Ab Februar testet sich die "Holiday Crew" durchs Urlaubs-Angebot in Europa. Von sonnigen Traumstränden über kuschelige Winter-Saunen, heiße Whirlpool-Bäder bis hin zu außergewöhnlichen Übernachtungen in Glashütten. So unterschiedlich wie die neun Tester-Paare sind auch die Urlaube der "Holiday Crew". Auf dem Programm steht neben Low Budget und Action auch Luxus und Entspannung, für jeweils drei Paare pro Sendung.

In der ersten Folge geht es für die Urlaubstester in die Niederlande, nach Österreich und Polen. Das Vater-Sohn-Gespann Guido und Alex übernachtet auf einem Hausboot in Amsterdam und erkundet die holländische Hauptstadt mit dem Rad. In Österreich übernachten die ziemlich besten Freunde Marina und Boris auf einem Bauernhof und gehen auf Tuchfühlung mit den Tieren. Entspannt starten die Freundinnen Caro und Meike in ihren Urlaub. Wie gefällt ihnen das Wellnesshotel in Polen?

Nicht nur für Sparfüchse, sondern auch für Luxusurlauber und Abenteuerliebhaber halten die fünfzehn Folgen "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub" hilfreiche Tipps parat. So dürfen die Zuschauer unter anderem die Camper-Familie Ziegenhagen beim Urlauben begleiten. Sie sind mit ihrem Van im Norden Spaniens unterwegs und entdecken so einige Geheimtipps. Das Influencer-Pärchen Yve und Jerry erkundet die spanische Provinz Galicien. Dabei wird es sportlich: Werden sie bei Surfen die perfekte Welle reiten, oder werden sie unsanft an den Strand gespült?

Die Sendung wird von SOUTH&BROWSE GmbH produziert.

Die erste Folge "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!" ist am Montag, 20. Februar 2023 um 17:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Preview ist sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar.

Über "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!"

