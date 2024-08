McDonald's Deutschland

"Der M®": Zwei Hände voll Geschmack ab sofort bei McDonald's in Deutschland

München (ots)

McDonald's bringt einen brandneuen Burger der Extraklasse auf den deutschen Markt. Das Besondere - er ist so groß, dass er eigentlich nur unter Einsatz von beiden Händen gegessen werden kann.

Da kommt etwas Großes auf alle McDonald's Fans in Deutschland zu, denn ab sofort ist in allen teilnehmenden Restaurants eine neue Burger-Sensation erhältlich. "Der M®" wurde über einen Zeitraum von über einem Jahr von einem internationalen Expertenteam kreiert und ist hierzulande nicht nur der größte Burger im Sortiment des Unternehmens, sondern überzeugt auch durch einen einzigartigen Geschmack. McDonald's Deutschland ist stolz darauf, während der gesamten Entstehungsphase einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Produktes, das auch in anderen Ländern angeboten wird, gehabt zu haben.

Ab sofort können sich alle McDonald's Gäste deshalb buchstäblich auf zwei Hände voll Geschmack freuen. "Der M®" glänzt mit zwei großen, saftigen Rindfleisch-Patties, die zu 100% aus Deutschland kommen. Diese werden auf einem Mohn-Sesam-Bun mit drei Schreiben zartschmelzendem Cheese, zweierlei Zwiebeln, Salat, Gurken und einer brandneuen, cremigen Special Sauce garniert. Der Burger ist eine weltweit neue Kreation und zeichnet sich gleichzeitig durch einen unverwechselbaren McDonald's-Geschmack aus. Die leckere Special Sauce harmoniert mit den Röstzwiebeln, dem Cheese und den Gurken. Sie hat ein einzigartiges Geschmacksprofil, das es so deutschlandweit in den Restaurants des Unternehmens noch nicht gab - und trotzdem hat sie den unverwechselbaren McDonald's-Geschmack. Diese perfekte Kombination sticht bei dem "Der M®" sofort heraus. Bei diesem Burger nimmt man definitiv gerne beide Hände zum Essen.

Genau mit diesem Fakt spielt auch die Kampagne, die den Launch des neuen Produkts begleitet. McDonald's Deutschland bietet seinen Gästen einen neuen Burger, der einfach zu gut zum Loslassen ist. Die 360-Grad Kampagne zeigt auf die von McDonald's gewohnte augenzwinkernde Weise alle möglichen und unmöglichen Situationen, in denen vermeintlich schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, da beim Essen vom

"Der M®" beide Hände benötigt werden. Welche Priorität die Darsteller:innen setzen, lässt sich erahnen - sie bringen aber eine gewisse Kreativität für ihre jeweilige Problemlösung mit. Über Social Media wird die McDonald's Community in Deutschland auch aktiv in die Kampagne eingebunden und zum Mitmachen eingeladen. Federzeichnend für die Kampagne ist Scholz&Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Darüber hinaus wird es auch einen TVC geben, produziert von SOUP Film, bei dem Bobby Louise und Brig White Regie geführt haben.

Link zum TVC: https://youtu.be/qnGxDETn75I

