Kleine Schlümpfe, große Wirkung!

Endlich ist es wieder so weit. Die Schlümpfe von Schleich® sind ab dem 25.07. zurück im Happy Meal®. Ganz im Sinne des Sportjahres 2024, steht jeder der 15 Schlümpfe für eine andere olympische oder paralympische Disziplin.

Von Hockey, über Handball hin zu Rollstuhlbasketball zeigen sich die neuen Schlümpfe im Happy Meal von ihrer sportlichen Seite. Sie verdeutlichen in typischer Schlumpf-Manier die Werte Gemeinschaft, Sportsgeist und Inklusion. Vom 25. Juli bis 4. September steht in den deutschen McDonald's Restaurants eine von 15 Figuren als Spielzeug im Happy Meal zur Wahl. Eine weitere Figur ist exklusiv für Nutzer der McDonald's App erhältlich. Der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles" erhält eine besondere Bedeutung: Ganz selbstverständlich stehen hier Sportarten für Menschen mit und ohne Behinderung gleichwertig nebeneinander. Vier der Sportschlümpfe im Happy Meal haben eine sichtbare Behinderung. Auf spielerische Art und Weise wird Inklusion so auch für die kleinen Gäste erlebbar.

Dass Sport ein entscheidender Schlüssel für eine inklusivere Gesellschaft und für mehr Teilhabe im Alltag sein kann, darauf macht McDonald's Deutschland seit Dezember 2023 gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) aufmerksam. Das Ziel der nationalen Kooperation ist, mehr Sichtbarkeit im Para Sport zu schaffen und die Wichtigkeit von Inklusion im Alltag zu verdeutlichen. Große Aufmerksamkeit für das Thema erzeugte McDonald's bereits mit der Online-Kampagne "We the (In)Visible" zum Start der Partnerschaft. Die neuen Schlümpfe bringen im Sportsommer 2024 nun noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema Inklusion. Interessierte Gäste können sich ganz einfach über die Webseite des Verbandes informieren: Auf parasport.de können Vereine und Sportmöglichkeiten in der Nachbarschaft recherchiert werden.

Guter Nachbar aus Überzeugung

Insbesondere die McDonald's Franchise-Nehmer:innen engagieren sich seit langem vor Ort und unterstützen auch aktiv den Behindertensport. So zum Beispiel Steffen Stark, Franchisenehmer aus Gießen. Er engagiert sich seit über 15 Jahren ehrenamtlich beim RSV Lahn-Dill, dem mehrfachen Deutschen Meister und Erstligisten im Rollstuhlbasketball. Mit seiner Unterstützung leistet Steffen Stark einen wichtigen Beitrag und ist nur eines der vielen Beispiele für das gesellschaftliche Engagement der McDonald's Franchise-Nehmer:innen. Wenn Inklusion gelebt wird, verschwinden bald auch Barrieren im Kopf.

Link zum Portrait von Steffen Stark mit dem RSV Lahn-Dill: https://youtu.be/Tcp-8wA3cqs

