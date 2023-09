Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.10.2023 bis 06.10.2023

WIESBADEN (ots) - - Bevölkerungsvorausberechnung zeigt unterschiedliche Entwicklungen in westdeutschen und ostdeutschen Ländern (ohne Berlin) - Seit 2017 ziehen mehr Menschen aus dem Westen in den Osten als umgekehrt - Zuwanderung aus dem Ausland erfolgt überwiegend in westdeutsche Länder - Bevölkerung im Osten ...

