Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Jung wie alt, Ehrenamt? Ja, bitte!

Zum internationalen Tag des Ehrenamtes am 5.Dezember

2 Audios

otp-Ehrenamt_SR11.mp3

MP3 - 2,6 MB - 01:07 Download Your browser does not support the audio element.

bme-Ehrenamt_SR11.mp3

MP3 - 3,3 MB - 01:26 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Es ist doch ein gutes Gefühl zu wissen, dass sich in Deutschland so viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Warum das wichtig für uns alle ist, aber auch warum es gute Gründe gibt, ehrenamtlich zu helfen, weiß Marco Chwalek:

Sprecher: Man sagt immer, das ehrenamtliche Engagement ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Was ist dran, an der Behauptung? Wir haben mit Chefredakteurin Claudia Röttger vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" gesprochen:

O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden

"Dieses freiwillige Engagement ist enorm wichtig, denn viele Bereiche würden ohne ehrenamtliche Helfer überhaupt nicht funktionieren. Und es ist wichtig für einen starken Zusammenhalt untereinander und es stärkt unsere Demokratie. Ehrenamtliche tragen auch zur Integration bei, zum kulturellen Leben und zu sozialen Bindungen."

Sprecher: Wenn man sich ehrenamtlich engagieren will, ist einer der Beweggründe, dass man in seiner Freizeit etwas Sinnvolles tun will:

O-Ton Claudia Röttger: 22 Sekunden

"Man hilft mit seinen Fähigkeiten anderen Menschen. Man tut also einfach etwas Gutes. Und man lernt neue Menschen kennen und hat auch noch Spaß dabei. Und es ist doch erfüllend, wenn man mit seinen Fähigkeiten und Begabungen anderen helfen kann. Einfach, weil es auch einem das Gefühl gibt, dass man gemeinsam etwas bewegen kann und dass man zusammen stark ist."

Sprecher: Nun ist das Ehrenamt ja nicht nur für junge Leute, sondern auch für die Menschen im Ruhestand:

O-Ton Claudia Röttger: 19 Sekunden

"Gerade ältere Menschen, die sich aus dem Berufsleben verabschiedet haben, haben oft viel freie Zeit und die wollen sie sinnvoll nutzen. Und sie suchen neue Herausforderungen und sind noch voll Tatendrang. In gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen werden genau diese Menschen dringend gebraucht."

Abmoderation: Sie alle setzen sich gemeinsam für ein Ziel ein und sind füreinander da. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bereichern den gesellschaftlichen Zusammenhalt, schreibt der "Senioren Ratgeber".

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell