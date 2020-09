Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Senioren Ratgeber: Neues Kochbuch "Schnelle, frische Küche für zwei"

Gesunde Genussrezepte rund ums Jahr - schnell zubereitet für zwei Personen

Kochen nur für zwei Personen? Lohnt sich immer, denn Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen, macht gesund und fit. Das neue Senioren Ratgeber-Kochbuch "Schnelle, frische Küche für zwei" zeigt, dass man nicht unbedingt lange in der Küche stehen muss, um lecker, frisch und gesund zu kochen. Für jede Saison gibt es darin leichte Genussrezepte, die ruckzuck auf dem Teller sind - so kommen Vielfalt und Fantasie in die Küche.

Schnell zubereitete Genussrezepte wecken Lust aufs Kochen

"Unser neues Kochbuch ist ideal für Senioren sowie 2-Personen-Haushalte, denn es weckt die Lust aufs Kochen und auf neue Geschmackserlebnisse", sagt Claudia Röttger, Herausgeberin des neuen Kochbuchs und Senioren Ratgeber-Chefredakteurin: "Alle unsere Rezepte sind für zwei Personen ausgelegt, sind fast im Handumdrehen fertig, bekömmlich und köstlich im Geschmack. Außerdem geben wir gute Tipps zum Einkaufen und Aufbewahren von Lebensmitteln und verraten, wie gerade ältere Menschen bewusst essen."

Mit gesunder Ernährung durchs ganze Jahr

Die Rezeptideen bringen Abwechslung auf die Teller im Frühling, Sommer, Herbst und Winter - denn wer sich saisonal und möglichst natürlich ernährt, wird optimal mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. So gibt es Rezepte zu frischem Spargel oder Bärlauch-Klößchen, zu würziger Tomatentarte, zu Bunte-Bete-Salat mit Ziegenkäse oder Chili con Carne mit Wurzelgemüse - garantiert schnell und unkompliziert in der Zubereitung. Hilfreich außerdem: Ernährungs-Tipps vom Senioren Ratgeber zu den einzelnen Rezepten und interessante Lebensmittelkunde zu häufig verwendeten Gemüsesorten. Abgerundet wird das Kochbuch durch kompakte Informationen zu den Themen "Top-Ernährung für die besten Jahre", "8 Regeln für eine gesunde Ernährung", "Einmal kochen, mehrmals essen" und "Tipps und Tricks für Essen zu zweit".

"Schnelle, frische Küche für zwei" (19,99 EUR, 224 Seiten, ISBN: 978-3-927216-59-4, PZN: 16782217). Der Vertrieb für den Buchhandel erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com). Der Apothekenvertrieb sowie der Direktvertrieb erfolgen über Herold Fulfillment GmbH (Tel. 089/61 38 71-11, E-Mail: bestellung@herold-va.de).

Über den Senioren Ratgeber:

Der Senioren Ratgeber erscheint im Wort & Bild Verlag und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.584.608 verkauften Exemplaren (IVW II/2020) 4,62 Millionen Leser (AWA 2020). Das Monatsmagazin aus der Apotheke ist seinen Lesern ein zuverlässiger Partner und Begleiter im Alltag: Themenschwerpunkte sind Rat und Hilfe bei Gesundheitsfragen, praktische Tipps zu Bewegung und Ernährung, Ratschläge zum sicheren Wohnen, zu rechtlichen Aspekten sowie zur allgemeinen Lebensqualität. Das zusätzliche Heft-im-Heft-Konzept "Pflege-Ratgeber" erfüllt jeden Monat das große Informationsbedürfnis zum Thema Pflege. Der Senioren Ratgeber wird von 17,3 Prozent aller ab

60-Jährigen in Deutschland gelesen, verfügt über eine außergewöhnlich hohe Leser-Blatt-Bindung und ist damit der erfolgreichste Titel im 60-plus-Segment. Von der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) wurde er für seine Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen zertifiziert. Auch online unter www.senioren-ratgeber.de und in den sozialen Medien ist der Senioren Ratgeber für die ab 60-Jährigen und pflegende Angehörige aktiv. Die Facebook-Seite www.facebook.com/seniorenratgeberDE/ zählt bereits über 14.000 Abonnenten. Im Buchhandel und über Apotheken erhältlich sind die Senioren Ratgeber-Bücher "Schnelle, frische Küche für zwei" (19,99 EUR, 224 Seiten, ISBN: 978-3-927216-59-4, PZN: 16782217) sowie "99 kleine Helfer - Praktische Dinge, die das Leben leichter machen" (9,90 EUR, 65 Seiten, ISBN: 978-3-927216-50-1, PZN: 14136039).

