Coface x SOA People: Digitale Transformation im Kreditmanagement

Mainz (ots)

In Zeiten rasanter Digitalisierung braucht es starke Partnerschaften, um Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen. Die Kooperation zwischen Coface, einem weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement, und SOA People, einem führenden SAP-Technologiepartner, setzt neue Maßstäbe für ein intelligentes, automatisiertes Kreditmanagement. Ziel ist es, mit moderner SAP-Technologie sichere, effiziente und skalierbare Lösungen in den Bereichen Warenkreditversicherung und Business Informationen zu schaffen.

SOA People AG: ein starker Partner in SAP

Als zertifizierter SAP-Gold-Partner betreut die SOA People über 800 Kunden verschiedenster Branchen. Mit starker Präsenz im DACH-Raum unterstützt sie sowohl Konzerne wie auch den gehobenen Mittelstand in allen Branchen entlang des Order-to-Cash-Prozesses. Mit Ready4 Credit Management (R4CM) bietet SOA People eine umfassende und vollständig in SAP integrierte Lösung, die speziell für das Management von Warenkreditversicherungen, Business Informationen und Kreditrisikoprozessen entwickelt wurde. Die aktuelle Lösung ist als vollintegriertes SAP Add-on verfügbar und unterstützt sowohl SAP S/4HANA als auch das klassische SAP ECC (R/3). Dabei profitieren Kunden von:

End-to-End-Automatisierung aller kreditversicherungsrelevanten Prozesse - von der Antragsstellung über die Limitvergabe bis zur laufenden Überwachung

Native SAP-Integration, ohne Medienbrüche

Interne und externe Echtzeit-Risikoinformationen direkt im SAP-System

Integrierte Steuerung von Obliegenheiten

Smarte Workflows zur Integration interner und externer Datenquellen

Vordefinierte, auditierbare Freigabeszenarien

Einheitliche Governance für alle Prozesse rund um Kreditrisiken

Dashboard zur zentralen Risikoüberwachung

Coface: 100 Jahre Know-how gepaart mit Spitzentechnologie

Coface zählt seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, in einem unsicheren und dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: von der Warenkreditversicherung über Wirtschaftsauskünfte, Inkasso, die Absicherung von Einzelrisiken und Bürgschaften bis hin zu Factoring. Dabei setzen die Coface-Experten Tag für Tag ihr einzigartiges Know-how und Spitzentechnologie ein, um den Handel zu unterstützen - sowohl im Inland als auch auf Exportmärkten.

Für seine Kunden treibt Coface seit Jahren die digitale Transformation voran - inbesondere durch die Anbindung über API-Lösungen und moderne Kreditmanagement-Software. Für die technische Integration kooperiert der internationale Kreditversicherer bereits mit einigen führenden Anbietern und vermarktet seit 2023 seine eigene Plattform "Alyx". Durch die strategische Partnerschaft mit SOA People setzt Coface ihren Weg, die Digitalisierung und Automatisierung im Kredit- und Risikomanagement voranzutreiben, konsequent fort. Mit der Kombination von Fachwissen, technologischer Expertise und zukunftssicheren Plattformen setzen beide Unternehmen neue Maßstäbe für eine effizientere Vertragsverwaltung in Echtzeit und eine verbesserte Kundenerfahrung - und schaffen somit einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Technologische Grundlage für die Zukunft

SOA People setzt strategisch auf die SAP Business Technology Plattform (SAP BTP), die als Fundament für zukünftige Geschäftsprozesse dient, und unterstreicht das Engagement beider Partner für zukunftssichere Technologien. SAP BTP bietet eine einheitliche Plattform für Datenmanagement, Integration und Erweiterung von Anwendungen, mit besonderem Fokus auf unternehmenskritische Prozesse. Für Coface und ihre Kunden bedeutet das:

SAP BTP ist die technologische Basis für alle künftigen SAP-Innovationen

Erfüllung internationaler Sicherheitsstandards im Cloud-Betrieb

Nahtlose Integration mit bestehenden SAP- und Non-SAP-Systemen

Cloud-native Architektur auf Basis von SAP BTP für höchste Skalierbarkeit

SOA People verfolgt die Vision, Unternehmen durch intelligente Technologien agiler, effizienter und datengetriebener zu machen. Die konsequente Ausrichtung an SAP-Standards sowie der Fokus auf nachhaltige Innovation sichern langfristig Investitionssicherheit und Zukunftsfähigkeit.

Mit der innovativen Schnittstelle für den Business Information Service von Coface bieten beide Partner darüber hinaus eine zukunftssichere Lösung, die höchsten technologischen Standards entspricht und eine reibungslose Integration in moderne ERP-Systeme wie SAP S/4HANA und in die SAP BTP ermöglicht.

