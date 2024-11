Amazon.de

Bettina E. Pfeiffer gewinnt den 10. Kindle Storyteller Award mit ihrem Roman "Die Legende der Feuerrosen"

München (ots)

Die Gewinnerin steht fest: Gestern Abend zeichnete Amazon eine von drei außergewöhnlichen Geschichten mit dem Kindle Storyteller Award aus. Der mit 20.000 Euro und einem Verlagsangebot von Amazon Publishing dotierte Hauptpreis ging an Bettina E. Pfeiffer mit dem Titel 'Die Legende der Feuerrosen'. Der Reihenauftakt in eine magische Trilogie hat die Jury vor allem durch seine Spannung und Detailverliebtheit überzeugt, die Leser:innen in fantastische Abenteuer eintauchen lässt.

Amazon feiert in diesem Jahr ein Jubiläum und prämiert 2024 bereits zum zehnten Mal in Folge Self-Publishing-Werke von engagierten Autor:innen, die ihre Bücher über Kindle Direct Publishing (KDP) veröffentlichen. Mit insgesamt über 1.000 Titeln aus den verschiedensten Genres, die für den diesjährigen Wettbewerb eingereicht wurden, konnte 'Die Legende der Feuerrosen' von Bettina E. Pfeiffer den Preis gewinnen, der gestern Abend überreicht wurde.

Die Preisverleihung fand in diesem Jahr im Lost Weekend in München statt und wurde von Buch-Podcasterin Roxanne "Roxy" Grimm moderiert. Als Teil der vierköpfigen literarischen Fachjury vergab sie gemeinsam mit Self-Publishing-Autorin Jane S. Wonda, Content Creatorin, Schauspielerin und Verlags-Autorin Rebecca Lina, sowie Jobst-Ulrich Brandt, Ressortleiter "Kultur & Leben" beim Nachrichtenmagazin Focus und Maria-Clara Beringer, Agent & Author Relations Country Lead Germany bei Amazon, die Auszeichnung. Zuvor wurden anhand mehrerer Bewertungskriterien - wie beispielsweise der Kundenbeliebtheit - drei Finalistinnen-Titel ausgewählt.

Bettina E. Pfeiffer zeigt sich nach der Verleihung ergriffen: "Ich bin überwältigt, den diesjährigen Kindle Storyteller Award gewonnen zu haben! Als ich vor fünf Jahren meine Reise als Indie-Autorin begann, schien der Wunsch, vom Schreiben leben zu können, wie ein zu groß geratener Traum. Aber Kindle Direct Publishing hat es mir ermöglicht, Tausende von Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt zu erreichen und zu unterhalten - und jetzt das! Es zeigt, was möglich ist, und ich bin Amazon Kindle Direct Publishing sehr dankbar. Nicht nur für diesen Preis, sondern auch dafür, dass sie geholfen haben, meinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen."

"Drei großartige Romane von drei großartigen Autorinnen standen in diesem Jahr im Finale. Letztendlich waren wir uns bei der Wahl der diesjährigen Gewinnerin dennoch alle einig. 'Die Legende der Feuerrosen' von Bettina Pfeiffer hat uns alle gleichermaßen überzeugt: Die Autorin schafft es, eine Welt voller Magie und sympathische Protagonistinnen und Protagonisten zu kreieren. Inhaltlich fesselt der Roman durch seine Bandbreite an Spannungsbögen: von dramatisch, actionreich und ernst bis gefühlvoll und spannend. Die Charaktere sind detailreich, stark und vielseitig angelegt - Fantasy-Fans sowie Romantikerinnen und Romantiker kommen hier gleichermaßen auf Ihre Kosten", so Jurymitglied Rebecca Lina zur Entscheidung der Jury.

Der Kindle Storyteller Award feiert in Deutschland sein zehnjähriges Jubiläum und wurde ins Leben gerufen, um neu veröffentlichte Werke in deutscher Sprache in jedem Genre zu würdigen. Der Preis stand allen Werken in deutscher Sprache offen, die zwischen dem 1. Mai und dem 31. August 2024 über Kindle Direct Publishing veröffentlicht wurden.

Maria-Clara Beringer, Leiterin von Kindle Direct Publishing bei Amazon in Deutschland, die den Vorsitz der Jury innehatte, sagte: "Wir haben in diesem Jahr wieder einige fantastische Einsendungen erhalten, was es so schwierig machte, die Einsendungen auf unsere Finalistinnen zu reduzieren und schließlich eine Gewinnerin zu bestimmen. Bettina E. Pfeiffers Gewinnerroman hat mich sofort begeistert, als ich die erste Seite gelesen habe und ich wusste, dass wir da etwas Besonderes hatten. Er ist stark geschrieben, hat eine unglaubliche Geschichte und gut durchdachte Charaktere. Es ist immer eine Freude zu sehen, wie Kindle Direct Publishing Talente unterstützt. Autorinnen und Autoren können die Kontrolle über ihre Veröffentlichung übernehmen, von der Bearbeitung bis zum Marketing, und sie verdienen auch höchste Tantiemen auf ihre Verkäufe."

Das waren die weiteren Finalistinnen des Kindle Storyteller Award 2024:

Über den Gewinnertitel des Kindle Storyteller Award 2024:

' Die Legende der Feuerrosen' von Bettina E. Pfeiffer

Das Buch:

Epische Enemies-to-Lovers Romantasy - Als Prinzessin des Phönixreichs sollte Seraphina nichts als Verachtung für Hauptmann Niran aus dem feindlichen Eira übrig haben. Doch je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto mehr verändert sich ihr Sicht auf das Reich des Winters. Und auf Niran, der ihr Herz zum Höherschlagen bringt. Doch welche Zukunft haben ihre Gefühle, wenn sie immer die Tochter seines Feindes sein wird und Niran Geheimnisse vor ihr hütet?

Die Autorin:

Wer die 1984 geborene Bettina E. Pfeiffer nach ihren Geschichten fragt, sollte Zeit mitbringen. Denn neben ihrer Familie sind ihre teils eigensinnigen Charaktere ihre große Liebe. Deswegen verbringt sie viel Zeit in mystischen Welten voller Magie, Dämonen, Götter und Sagengestalten. Über mangelnde Ideen kann sich die studierte Betriebswirtin nicht beklagen, wohl aber über fehlende Zeit, da Familie, Katzen, Haushalt und Job neben dem Schreiben nicht zu kurz kommen dürfen.

Weitere Informationen rund um den Kindle Storyteller Award sind unter www.amazon.de/kindlestoryteller verfügbar.

Über Kindle Direct Publishing (KDP)

Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Autor:innen und Verleger:innen können mit KDP Bücher in den Kindle-Store hochladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: kdp.amazon.com.

