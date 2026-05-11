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rbb-exklusiv: Wissenschaftssenatorin Czyborra: TU-Hauptgebäude bleibt vorerst geschlossen

Berlin (ots)

Das Hauptgebäude der Technischen Universität in Berlin bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Wie Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra am Montag im rbb24 Inforadio sagte, konnten die Baumängel übers Wochenende nicht behoben werden:

"Aber ich werde sicher heute im Laufe des Tages noch mal neue Informationen bekommen. Der Bausenat ist auch im Spiel; die haben ja Kompetenzen. Wir müssen jetzt viele Menschen in dieser Stadt, die da Kompetenzen haben, zusammenrufen, damit die TU hier Unterstützung bekommt."

Die SPD-Politikerin übte aber auch Kritik an der Uni:

"Tatsache ist natürlich, dass diese Bauunterhaltung eben die Aufgabe der Hochschulen ist. Und die sind ja auch sehr auf ihre Autonomie und Eigenständigkeit bedacht. [...] Das ist nicht immer in den letzten Jahren so ausgegeben worden, wie es ausgegeben werden sollte, das muss man auch sagen, da ist viel Geld liegen geblieben."

Aber auch das Land Berlin hatte laut Czyborra andere Prioritäten:

"Wir haben tatsächlich eine gewisse Vernachlässigung in vielen unserer Bestandsgebäude. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel neu gebaut, auch für die TU. [...] Aber der Bestand wurde etwas vernachlässigt, das kann man schon sagen. Und da sind jetzt im Laufe der vielen Jahre eine ganze Reihe von Mängeln aufgetreten."

Das Interview können Sie hier hören: https://ots.de/sa9Zrw

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