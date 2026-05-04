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Gahler (CDU): Europa muss bei Verteidigung enger mit Ukraine zusammenarbeiten

Berlin (ots)

Als Reaktion darauf, dass die USA 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen wollen, fordert der CDU-Außenpolitiker Gahler, die europäische Verteidigungsfähigkeit aufzubauen.

Der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament sagte am Montag im rbb24 Inforadio, die Ankündigung der USA komme nicht unerwartet: "Aber wir haben angesichts der russischen Aggression und seiner Kriegsführung und der Bedrohung ganz Europas keinen Grund, entspannt zu sein."

Gahler sagte, Europa müsse dabei die Verteidigung auch gemeinsam mit der Ukraine planen. "Das heißt, dass wir die Technologien, die zum Beispiel die Ukraine entwickelt hat während dieses Krieges im Bereich der Drohnen, aber auch darüber hinaus, dass wir das für uns nutzbar machen, denn die haben die Expertise. Die wissen, wie sie die Russen in Schach halten können, und die Ukraine hat über 800.000 Soldaten, die einsatzbereit sind und die die Russen aufhalten."

Außerdem muss Deutschland laut Gahler die Zeit nutzen, "die uns die Ukraine schenkt", um auch zum Beispiel im Bereich der Wehrpflicht Vorbereitungen zu treffen. "Ich bin davon überzeugt, wir kommen darum nicht herum," sagte Gahler.

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