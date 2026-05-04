PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Gahler (CDU): Europa muss bei Verteidigung enger mit Ukraine zusammenarbeiten

Berlin (ots)

Als Reaktion darauf, dass die USA 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen wollen, fordert der CDU-Außenpolitiker Gahler, die europäische Verteidigungsfähigkeit aufzubauen.

Der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament sagte am Montag im rbb24 Inforadio, die Ankündigung der USA komme nicht unerwartet: "Aber wir haben angesichts der russischen Aggression und seiner Kriegsführung und der Bedrohung ganz Europas keinen Grund, entspannt zu sein."

Gahler sagte, Europa müsse dabei die Verteidigung auch gemeinsam mit der Ukraine planen. "Das heißt, dass wir die Technologien, die zum Beispiel die Ukraine entwickelt hat während dieses Krieges im Bereich der Drohnen, aber auch darüber hinaus, dass wir das für uns nutzbar machen, denn die haben die Expertise. Die wissen, wie sie die Russen in Schach halten können, und die Ukraine hat über 800.000 Soldaten, die einsatzbereit sind und die die Russen aufhalten."

Außerdem muss Deutschland laut Gahler die Zeit nutzen, "die uns die Ukraine schenkt", um auch zum Beispiel im Bereich der Wehrpflicht Vorbereitungen zu treffen. "Ich bin davon überzeugt, wir kommen darum nicht herum," sagte Gahler.

Das komplette Interview hören Sie unter

https://ots.de/MeSUzf

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 30.04.2026 – 09:06

    KORREKTUR: Evers: Berliner Kulturverwaltung ist in guten Händen

    Berlin (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 30.04.2026, 08:39 - Im letzten Absatz muss es heißen "...die Defizite, die der Landesrechnungshof festgestellt hat..." - und nicht "...der Bundesrechnungshof". Der designierte neue Berliner Kultursenator Stefan Evers (CDU, auch Finanzsenator) will den Kurs seiner Vorgängerin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) fortführen. ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 08:39

    Evers: Berliner Kulturverwaltung ist in guten Händen

    Berlin (ots) - Der designierte neue Berliner Kultursenator Stefan Evers (CDU, auch Finanzsenator) will den Kurs seiner Vorgängerin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) fortführen. Evers sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, wenige Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus sei es vor allem sein Anspruch, "Ruhe und Stabilität zu bringen, in einer Zeit, die für die Kulturverwaltung alles andere als einfach ist, so wie sie ja ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren