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Evers: Berliner Kulturverwaltung ist in guten Händen

Berlin (ots)

Der designierte neue Berliner Kultursenator Stefan Evers (CDU, auch Finanzsenator) will den Kurs seiner Vorgängerin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) fortführen. Evers sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, wenige Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus sei es vor allem sein Anspruch, "Ruhe und Stabilität zu bringen, in einer Zeit, die für die Kulturverwaltung alles andere als einfach ist, so wie sie ja für uns alle sehr schwierig ist". Er übernehme das Amt "in dem Bewusstsein, dass es eine Kulturverwaltung gibt, die bei zwei Staatssekretären auch in besten Händen liegt."

Der CDU-Politiker äußerte sich zuversichtlich, dass auch die Defizite, die der Landesrechnungshof festgestellt hat, bald abgestellt werden. "Darum wird es auch gehen - und genauso wird es auch darum gehen, die Reformvorhaben, die Sarah Wedl-Wilson eingeleitet hat, und ihre kulturpolitischen Projekte weiter fortzuführen und nicht umzukrempeln oder auf den Kopf zu stellen."

Das Interview können Sie hier hören: https://ots.de/tQSVBv

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

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