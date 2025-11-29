Doppelpremiere in Kiel: AIDA Cruises startet erste Adventsreise & AIDA Kreuzfahrten erstmals ab Kiel im Winter 2025/26

AIDA Cruises

Der Kieler Hafen wird erstmals ganzjährig von AIDA Cruises angefahren: Mit dem heutigen Start der ersten Adventsreise von AIDAprima zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Nordeuropa beginnt für AIDA Cruises die erste Wintersaison ab Kiel. Gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien wurde diese Premiere heute gefeiert. Zum offiziellen Auftakt der erste Adventsreise sprachen AIDA Präsident Felix Eichhorn, Susanne Henckel, Staatssekretärin für Verkehr und Arbeit des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer des Port of Kiel, und Kapitän David Rienecker. Gemeinsam wurde an Bord symbolisch die Weihnachtsbaumbeleuchtung gestartet.

"Zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte sind wir ganzjährig in Kiel, damit bauen wir unsere Präsenz in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt deutlich aus. Auch stärken wir mit dieser Entscheidung nochmal unser Reiseangebot in den Norden", so Felix Eichhorn, Präsident AIDA Cruises.

Mit der ersten Wintersaison ab Kiel trägt AIDA Cruises nicht nur zur touristischen Belebung außerhalb der klassischen Saison bei, sondern unterstreicht auch die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit der Stadt und dem Hafen. Seit 1996 sind über 1,35 Millionen Gäste mit AIDA in Kiel in den Urlaub gestartet. Nahezu die Hälfte der Gäste bleiben vor oder nach der Kreuzfahrt in Kiel und tragen zusätzlich zur lokalen Wertschöpfung bei. An Wechseltagen arbeiten über 400 Dienstleister an Bord, bis zu 260 Tonnen Proviant werden verladen.

"Die Entscheidung von AIDA Cruises, auch im Winter von Kiel aus zu starten, stärkt nicht nur den Tourismusstandort, sondern ist auch ein klares Signal für die Bedeutung maritimer Infrastruktur und nachhaltiger Hafenentwicklung in Schleswig-Holstein. Wir freuen uns, dass Schleswig-Holstein mit diesem Schritt noch stärker auf der Kreuzfahrtkarte vertreten ist", erklärt Susanne Henckel, Staatssekretärin für Verkehr und Arbeit des Landes Schleswig-Holstein.

Auch im Bereich Nachhaltigkeit spielt der Standort Kiel eine wichtige Rolle: Bereits seit 2021 nutzen AIDA Schiffe die Landstromanlage im Kieler Hafen. Diese ermöglicht es, die Schiffe bei Hafenliegezeiten von acht bis zehn Stunden mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu versorgen.

Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer des Port of Kiel, ergänzt: "Der Ausbau des Winterprogramms von AIDA Cruises stärkt Kiel als Kreuzfahrtstandort über die Sommersaison hinaus und setzt neue Impulse für Tourismus und Wirtschaft in der Region, darüber freuen wir uns sehr."

Mit den Reisen ab Kiel bietet AIDA Cruises ein komfortables Reiseangebot direkt ab Deutschland. Eine Anreise mit PKW oder Bahn ist unkompliziert möglich.

Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell