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SPD-Abgeordnete Klose: Sind stark auf Union zugegangen

Berlin (ots)

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Annika Klose hat die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach mehr Kompromissbereitschaft ihrer Partei zurückgewiesen.

Die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, sie "höre das auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen der Union und kann da nur den Kopf drüber schütteln". Sie betonte, dass die SPD bei der Abschaffung des Bürgergeldes und auch bei den Verschärfungen in der Migrationspolitik stark auf die CDU und CSU zugegangen sei: "Insbesondere, dass der Familiennachzug ausgesetzt wurde [...], also SPD pur wäre das Gegenteil davon".

Nach einem Jahr schwarz-roter Regierung bilanzierte Klose, sei die Arbeit "geprägt von Herausforderungen. CDU, CSU und SPD haben gerade im arbeits- und sozialpolitischen Bereich doch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was zu passieren hat". Vor diesem Hintergrund habe man sich aber "ganz gut zusammengerauft".

Das ganz Interview: https://ots.de/awJdPL

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