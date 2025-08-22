zvoove

zvoove übernimmt Nivel IV - Spaniens Marktführer für Softwarelösungen in der Personaldienstleistung

zvoove, führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat Nivel IV, den Marktführer für Softwarelösungen in der spanischen Zeitarbeitsbranche, übernommen. Gemeinsam mit Freematica, einem weiteren spanischen Spezialisten für Personaldienstleistungssoftware, den zvoove 2024 akquiriert hat, hat das Unternehmen nun auch in Spanien eine führende Präsenz – einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Personaldienstleistungsmärkte Europas.

Nivel IV ist seit Jahren eine feste Größe in der spanischen Zeitarbeitsbranche und betreut über 200 Unternehmen – darunter crit., Nortempo, Marlex und Hays. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Zeitarbeitsfirmen bei der Digitalisierung, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und effizientem Wachstum unterstützen. Das Unternehmen bringt tiefes Marktverständnis, starke Kundenbeziehungen und innovative Lösungen in die Gruppe ein.

Oliver Muhr, CEO von zvoove, zur Übernahme: „Mit Nivel IV festigen wir unsere Position als führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen in Europa und Lateinamerika. Spanien ist für uns ein strategischer Markt – nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch der Komplexität und Bedeutung seiner Zeitarbeitsbranche. Mit Nivel IV und Freematica bieten wir zwei eigenständige, erstklassige Plattformen, die perfekt auf lokale Anforderungen zugeschnitten sind und gleichzeitig von der internationalen Skalierung und Innovation der Gruppe profitieren. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer internationalen Wachstumsstrategie."

„Wir sind stolz, Teil von zvoove zu werden – einem Unternehmen, das unsere Leidenschaft für Innovation teilt und eine klare Vision für die Zukunft der Arbeit in Europa hat", so José María Fernández Simón und Ricardo Rego Taboada, Mitgründer von Nivel IV. „Die Kombination aus lokaler Expertise und der Stärke des internationalen Marktführers schafft für unsere Kunden, Partner und unser Team neue Chancen und Mehrwerte."

Durch die Integration von Nivel IV und Freematica in das zvoove Ökosystem profitieren spanische Zeitarbeitsunternehmen künftig von modernster Technologie und erweiterten Funktionen – von mobilen Apps über KI-gestützte Assistenten bis hin zu Echtzeitanalysen.

Mit dieser jüngsten Übernahme unterstützt zvoove nun mehr als 7.700 Kunden in Europa und Lateinamerika und treibt die digitale sowie KI-gestützte Transformation der Zeitarbeits-, Reinigungs- und Sicherheitsbranche konsequent voran.

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 7.700 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer,

21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 825 Mitarbeiter an 22 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Über Nivel IV

Nivel IV wurde 1992 von einer Gruppe erfahrener Entwickler von Unternehmenssoftware gegründet. Heute ist Nivel IV ein vertrauenswürdiger IT-Dienstleister für Zeitarbeitsunternehmen in Spanien und betreut mehr als 200 Firmen sowie über 4.000 tägliche Nutzer, die auf seine Software zur effizienten Geschäftssteuerung setzen. Das Unternehmen ist Microsoft-Partner und spezialisiert auf Lösungen für den Mittelstand und Cloud-Technologien.

Seit seiner Gründung hat sich Nivel IV nicht nur der Entwicklung modernster Technologien verschrieben, sondern kombiniert tiefgehendes Branchenwissen mit exzellentem Kundenservice, um Lösungen zu bieten, die sowohl aktuelle als auch zukünftige Herausforderungen der Branche adressieren.

