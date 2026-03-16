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Grünen-Politiker Hofreiter: "Bundesregierung muss aufhören, das Land von fossilen Energien abhängig zu machen"

Berlin (ots)

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter hat die Bundesregierung für ihr geplantes Maßnahmenpaket zur Senkung der Sprit- und Energiepreise wegen des Iran-Kriegs kritisiert.

Im rbb24 Inforadio sagte Hofreiter am Montag: "Die Idee, ans Kartellrecht ranzugehen, ist zielführend. Man hat gesehen, dass in Deutschland die Spritpreise prozentual doppelt so stark gestiegen sind als wie im Durchschnitt der EU. Das hat etwas mit der Marktmacht zu tun, aber am Ende hilft nur der Ausbau der erneuerbaren Energien und Elektromobilität. Für die Fahrer von Elektroautos, die an der eigenen Station laden können, ist im Moment überhaupt nichts teurer."

Die Bundesregierung müsse endlich damit aufhören, dieses Land wieder systematisch von fossilen Energien abhängig zu machen, sagte Hofreiter. "Ich verstehe auch nicht, was der Sinn davon ist. Wir haben doch beim Überfall Russlands auf die Ukraine gesehen, dass das der Weg in die falsche Richtung ist."

Das komplette Interview: https://ots.de/ZZmM9l

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