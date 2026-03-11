rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb24 Recherche: Razzien gegen rechten Verlag - Lehrer, Anwälte, Polizisten sind Kunden

Berlin (ots)

Nach Informationen der Redaktion rbb 24 Recherche finden seit den Morgenstunden europaweit Razzien bei "Betreibern" des rechtsextremen Verlages "Der Schelm" statt. Beim "Schelm" handelt es sich um einen Verlag, der seit mindestens zehn Jahren Nachdrucke von NS-Propagandaliteratur sowie gewaltverherrlichende und volksverhetzende Bücher und Schriften verbreitet. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, dass sie zwischen 2022 und 2024 gemeinsam in hunderten Fällen volksverhetzende Druckwerke hergestellt und verbreitet haben sollen.

In Deutschland wird nach rbb-Informationen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen durchsucht. In Polen soll eine Druckerei das Ziel der Ermittler sein. In Spanien werden eine Lagerhalle sowie die Privat- und Geschäftsräume durchsucht, die dem Brandenburger Rechtsextremisten W. und seiner Frau zugeordnet werden. W. sitzt derzeit eine Haftstrafe in Deutschland ab.

Neben W. sollen sich die Durchsuchungen gegen acht weitere Männer und Frauen richten: Druckereibesitzer, ein Grafiker, ein IT-Spezialist und der Besitzer eines Business-Centers gehören zu den Beschuldigten. Verlagsinhaber ist der Rechtsextremist Adrian P., der per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Der 61jährige ist bereits vor Jahren nach Russland geflüchtet und organisiert von dort aus das Geschäft.

Die Redaktion rbb24 Recherche analysierte exklusiv den Kundenstamm des Verlages. Neben bundesweit bekannten Neo-Nazis kommen die Käufer zum großen Teil aus der Mitte der Gesellschaft: Ärzte, Lehrer, Polizisten, Pfarrer, Anwälte.

Mit den heutigen Razzien unternimmt die Justiz einen zweiten Anlauf, das rechtsextreme Netzwerk zu zerschlagen. Im Frühjahr 2024 verurteilte das Oberlandesgericht Dresden auf Antrag des Generalbundesanwalts drei ehemals führende Köpfe des Verlags. Zwei Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Auch damals stand Adrian P. im Visier der Ermittler.

