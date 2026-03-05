PRESSEPORTAL Presseportal Logo

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb exklusiv Tricia Tuttle: "Unsere Unabhängigkeit wurde bestätigt!"

Berlin (ots)

Die Festivalleiterin der Berlinale, Tricia Tuttle, sieht die Unabhängigkeit der Filmfestspiele gestärkt.

Im Interview mit dem rbb sagte Tuttle am Donnerstag, dass der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) am Mittwoch die Unabhängigkeit des Festivals bestätigt hat, sei für sie ausschlaggebend gewesen. Ohne diesen Rückhalt wäre sie nicht geblieben.

Tuttle betonte im Interview nochmal, dass der Aufsichtsrat Empfehlungen gegeben habe, keine Vorgaben. Man freue sich über das Feedback, schaue sich das an und entscheide dann die nächsten Schritte.

Die Festivaldirektorin sieht die Berlinale durch die Diskussionen der letzten Tage nicht beschädigt. Schäden könne es geben, wenn die Menschen das Vertrauen in die Berlinale verlieren und nicht mehr glauben, dass sie eine unabhängige Organisation ist, die künstlerische Freiheit wertschätzt, sagte Tuttle. Die Berlinale sei eine große Gemeinschaft von Menschen, die nicht das Gleiche denke, die nicht die gleiche Art Filme mache und das sei das Schöne an dem Festival.

Das rbb Fernsehen sendet das komplette Interview heute um 22:30 Uhr unter dem Titel "rbb spezial: Zukunft der Berlinale - Tricia Tuttle im Interview"

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

