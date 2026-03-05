PRESSEPORTAL Presseportal Logo

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb begrüßt Bericht des Landesrechnungshofes Berlin zur finanziellen Situation des Senders

Berlin/Potsdam (ots)

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) begrüßt den am Donnerstag vorgelegten Beratungsbericht des Landesrechnungshofes Berlin zur finanziellen Situation des Senders. rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Wir freuen uns über die Anerkennung unseres Konsolidierungsweges durch den Rechnungshof Berlin. Dessen sorgfältige Prüfung bestätigt die Notwendigkeit des erneuten, umfangreichen und nachhaltigen Sparprogramms, das der rbb Anfang 2025 aufgelegt hat. Der rbb hat Wort gehalten und ist wieder zahlungs- und zukunftsfähig."

Die unterschiedlichen Hinweise zur Verbesserung der finanziellen Lage des Senders im Beratungsbericht nimmt der rbb zur Kenntis. Hier liegt die Umsetzungsverantwortung beim Gesetzgeber. Das gilt beispielsweise für eine mögliche Reduzierung der Hörfunkwellen oder für eine Ausweitung der Hörfunkwerbung - beides könnte nur durch Änderungen im rbb-Staatsvertrag durch die Länder Berlin und Brandenburg geschehen.

An anderen vom Rechnungshof benannten Themen arbeitet der rbb. Ulrike Demmer: "Der Rechnungshof benennt Handlungsfelder, die auch für uns vordringlich sind, etwa die Frage der UKW-Verbreitung. Darüber hinaus verändern wir unsere internen Strukturen und Abläufe, das wird unsere Produkte und Angebote weiter verbessern. Der Rechnungshof erwartet, dass wir das Reformtempo hoch halten - das sehen wir ganz genau so und fühlen uns darin bestärkt."

