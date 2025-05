H.J. Heinz GmbH

Fang des Tages: In Kooperation mit Nordsee serviert Heinz seinen Kunden eine neue Remoulade

Düsseldorf/Bremerhaven (ots)

Die beiden Unternehmen Heinz und NORDSEE sind die Experten, wenn es um leckeres Essen und die passenden Saucen geht. Nun haben sie sich zusammengetan und eine neue Remoulade auf den Markt gebracht, die die Herzen aller Saucenliebhaber höherschlagen lässt. Denn egal, ob auf dem Brot, im Salat, mit Eiern, Kartoffeln oder natürlich klassisch zu Fischstäbchen und Backfisch - die Deutschen lieben Remoulade mit fast jedem Gericht!

Die neue Remoulade von Heinz und NORDSEE ist ab sofort für einen UVP von 2,99 EUR bei Kaufland und Edeka sowie weiteren Händlern in ganz Deutschland erhältlich und verleiht jedem Gericht eine leichte und frisch schmeckende Note.

Neuentwicklung einer der beliebtesten Feinkostsaucen der Deutschen

Laut einer Umfrage kombinieren mehr als 65 % der Deutschen ihre Fischstäbchen mit Remoulade. Wer würde also besser zusammenpassen als Heinz, einer der führenden Hersteller im Feinkostsaucen-Bereich und NORDSEE, die Nummer 1 in Sachen Fisch mit mehr als 120 Jahres Erfahrung? Eine Kooperation bei diesem speziellen Produkt liegt bei so viel Kompetenz im Lebensmittelbereich auf beiden Seiten auf der Hand. Neben der cremigen Konsistenz verleihen Gurken, Zwiebeln sowie Dill der Soße einen frischen Remouladen-Geschmack.

"Wir freuen wir uns, gemeinsam mit dem Fisch- und Meeresfrüchtespezialisten NORDSEE mit unserer neuen Remoulade den Saucenfans in Deutschland ein vielfältig einsetzbares Produkt anbieten zu können, das einfach jedes Gericht aufwertet", sagt Matt Poulton, Managing Director Central Northern Europe bei Kraft Heinz. "Mit fast 300 Jahren Markentradition und kulinarischem Fachwissen sind Heinz und NORDSEE eine Kombination, die wie geschaffen ist für unsere neue Remoulade."

Die Remoulade von Heinz und Nordsee bietet ab sofort noch mehr Auswahl im Feinkostsaucen-Bereich. Denn die Nachfrage ist groß: Die Deutschen konsumieren ca. 4 kg Feinkostsaucen pro Jahr.

"Für NORDSEE ist es ein konsequenter Schritt mit Kraft Heinz als Kooperationspartner das NORDSEE Fischspezialitäten-Sortiment im Supermarkt mit diesem Produkt zu ergänzen. Durch die neue Remouladensauce, inspiriert von NORDSEE, wird der Fischgenuss zu Hause perfekt abgerundet", sagt Dr. Raphael Gansch, CEO der NORDSEE GmbH.

Neue Innovation im Bereich "Taste Elevation"

Mit der langjährigen Erfahrung fokussiert sich Heinz bei neuen Innovationen vor allem auf die wachsende "Taste Elevation" Kategorie, mit Produkten, die Gerichten einen noch leckeren Geschmack geben.

"Wir konzentrieren uns darauf, das Beste von Heinz zusammenzubringen: Unsere Markenerfahrung, gepaart mit der Qualität der Zutaten und unserer Innovationspower. Dabei sind branchenführende Partnerschaften ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Wachstumspläne. Gemeinsam mit NORDSEE haben wir beide Kompetenzen in einem Produkt vereint. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Kunden es probieren", fügt Brigitta Weeks, Head of Marketing GAS bei Kraft Heinz, hinzu.

Über Kraft Heinz:

Bei The Kraft Heinz Company (Nasdaq: KHC) treiben wir die Transformation im Lebensmittelbereich voran, inspiriert von unserem Ziel "Let's Make Life Delicious". Bei allem, was wir tun, stehen unsere Verbraucher im Mittelpunkt. Mit einem Nettoumsatz von rund 27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 sind wir bestrebt, unsere traditionellen und aufstrebenden Lebensmittel- und Getränkemarken auf globaler Ebene auszubauen. Wir nutzen unsere Größe und Agilität, um die volle Kraft von Kraft Heinz über ein Portfolio von acht verbraucherorientierten Produktplattformen zu entfesseln. Dabei engagieren wir uns für einen nachhaltigen, ethischen Einfluss und tragen dazu bei, die Welt auf gesunde und verantwortungsvolle Weise zu ernähren. Erfahren Sie mehr, indem Sie www.kraftheinzcompany.com besuchen oder uns auf LinkedIn folgen.

Über NORDSEE

Die NORDSEE GmbH mit Sitz in Bremerhaven wurde 1896 als "Deutsche Dampffischerei Gesellschaft NORDSEE" von Bremer Reedern und Kaufleuten gegründet. Mit mehr als 280 Standorten ist das Unternehmen europaweit führender Anbieter von Fischspezialitäten. Rund 2.500 Beschäftigte erwirtschaften bei NORDSEE einen systemweiten Umsatz in Höhe von rund 230 Mio. Euro. Die Fischprodukte stammen ausschließlich aus quotierten Fängen und enthalten keine Geschmacksverstärker, künstlichen Aromen sowie genveränderten Bestandteile. Seit April 2021 bietet NORDSEE als erste QSR-Marke plant-based Fisch in ganz Deutschland und Österreich an. Darüber hinaus ist NORDSEE geprüftes Mitglied im Deutschen Franchiseverband und Vollmitglied im Bundesverband der Systemgastronomie. www.nordsee.com

Original-Content von: H.J. Heinz GmbH, übermittelt durch news aktuell