Gänsehaut, Speed und Emotionen: Der Opel Corsa GSE kommt!

OMG! GSE, die Zweite: Neuer Corsa GSE erweitert vollelektrisches GSE-Angebot

Heiße Aussichten: Neuer Corsa-Spitzensportler noch in diesem Jahr bestellbar

Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP[1]: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

Opel verkündet heiße Aussichten: Der Hersteller verstärkt sein Angebot an vollelektrischen GSE-Modellen. Schon bald sorgt der neue Opel Corsa GSE für Gänsehaut, Speed und elektrische Emotionen bei den Kunden. Denn nach der Premiere und Einführung des Opel Mokka GSE im vergangenen Jahr wird der neue Corsa GSE der nächste Alltagssportler, der elektrische Top-Performance für alle auf die Straße bringt. Welche Begeisterung die neuen GSE-Fahrzeuge wecken, hat bereits der Mokka GSE gezeigt. Direkt nach seiner Vorstellung holte er das "Goldene Lenkrad 2025" als "Bester Kleinwagen"[2].

"Unser Opel Corsa ist ein absoluter Bestseller. Klein, wendig und überaus praktisch ist er ein dauerhafter Erfolgsgarant. Unser Kürzel 'GSE' wiederum steht für batterie-elektrische Hochleistung und Top-Dynamik. Der neue Corsa GSE bringt beides miteinander in Einklang. Er stellt die neue vollelektrische Spitzenversion unseres Kleinwagens dar und wird elektrischen und damit lokal emissionsfreien Fahrspaß pur bieten", kündigt Opel CEO Florian Huettl an.

Wie der Mokka GSE wird auch der neue Corsa GSE auf der aktuellen Modellgeneration aufbauen. Dazu wird Deutschlands beliebtester Kleinwagen der vergangenen fünf Jahre in seiner ganz speziellen GSE-Version mit elektrisierenden Design-Details aufwarten, die ihn auf den ersten Blick zum scharfen Kleinwagen-Sportler machen. Und natürlich wird er diesen Anspruch auch mit satter, lokal emissionsfreier Leistung auf die Straße bringen.

Um das unvergleichliche GSE-Feeling im Kleinwagen-Bestseller von Opel selbst zu erleben, müssen die Kunden nicht mehr allzu lange warten: Noch in diesem Jahr wird der neue Opel Corsa GSE bestellbar sein. Weitere Informationen folgen in Kürze.

[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

[2] AUTO BILD Ausgabe 47/2025 und BILD am SONNTAG Ausgabe 47/2025, Kategorie "Kleinwagen".

