Im neuen Glanz: Opel zeigt Details von neuem Opel Astra und Astra Sports Tourer

Schärfer, technischer, strahlender: Kompaktklasse-Bestseller erstmals im neuen Opel Vizor-Design mit beleuchtetem Blitz

Echtes Highlight: Jüngste Intelli-Lux HD Lichttechnologie mit über 50.000 Elementen

Top-Komfort: Intelli-Sitze mit Ergonomie-Feature schon ab Einstiegsversion Serie

Greenovation: 100 Prozent recycelte Stoffe im Innenraum

Weiter fahren: Neuer Astra Electric künftig mit bis zu 454 Kilometer Reichweite (WLTP[1])

Weltpremiere: Erster Auftritt vor großem Publikum auf der Brüssel Motor Show im Januar 2026

2025 feierten die neuen SUV-Modelle von Opel Mokka über Opel Frontera bis zu starken neuen Varianten des Opel Grandland Electric ihren Marktstart - 2026 ist der Opel Astra an der Reihe. In Kürze fährt der in Rüsselsheim entworfene, entwickelte und gebaute Kompaktklasse-Bestseller im neuen Gewand mit noch schärferem Design sowie noch mehr Top-Technologien und Komfort vor. Bereits in wenigen Wochen auf der Brüssel Motor Show vom 9. bis 18. Januar 2026 feiern der neue Opel Astra und der neue Opel Astra Sports Tourer ihre Weltpremiere - Details des weiterentwickelten Erfolgsmodells "made in Germany" zeigt Opel schon heute.

Zu den Highlights des neuen Auftritts zählen der erstmals beim Astra beleuchtete Opel-Blitz an der Front, das adaptive blendfreie Intelli-Lux HD Licht und die serienmäßigen Intelli-Sitze mit ergonomischer Vertiefung. Dabei sind die Entwickler und Designer dem "Greenovation"-Ansatz von Opel treu geblieben: Im Innenraum des neuen Astra sind 100 Prozent recycelte Stoffe verarbeitet - und der vollelektrische Astra Electric fährt mit bis zu 454 Kilometern ohne Ladestopp (WLTP1) lokal emissionsfrei weiter als zuvor.

"Unser neuer Opel Astra ist schärfer, moderner und nachhaltiger denn je", sagt Opel CEO Florian Huettl. "Mit neuen Design- und Technologie-Highlights wie dem beleuchteten Opel-Blitz im weiterentwickelten Markengesicht oder dem innovativen Intelli-Lux HD Licht heben wir unseren Kompaktklasse-Bestseller auf die nächste Stufe. So wird der neue Astra die Kunden begeistern und den jahrzehntelangen Erfolg unserer Kompaktklasse fortführen."

Astra-Premiere 1: Weiterentwickelter Opel Vizor mit beleuchtetem Opel-Blitz

Opel-Kenner werden es auf den ersten Blick bemerken: Der neue Astra glänzt mit frischem Design, das insbesondere in der Frontansicht entscheidend von der jüngsten Hochleistungsstudie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo inspiriert wurde. Das charakteristische Markengesicht, der Opel Vizor, erscheint schmaler und noch präziser gestaltet. In seiner Mitte sitzt ab sofort der beleuchtete Opel-Blitz, der als Erkennungszeichen beim Top-of-the-Line-SUV Grandland Premiere feierte. Das zentrale, nun illuminierte Markenemblem bildet zugleich den Ausgangspunkt für die horizontal bis in die Scheinwerfer und vertikal bis in die Bügelfalte der Motorhaube verlaufenden Lichtleisten. Auch hier lehnt sich das Design an den Corsa GSE Vision Gran Turismo an. Das Ergebnis: Der erstmals illuminierte Opel Kompass als gestalterisches Leitmotiv des Fahrzeugs wird stärker als zuvor betont; der neue Astra erscheint noch schärfer, technischer und moderner.

Neue Felgendesigns für die 17- und 18-Zoll-Leichtmetallräder werden ebenso zum Blickfang wie die neuen Metallic-Lackierungen "Kontur-Weiß" und "Klover-Grün". Sie unterstreichen den einzigartigen Auftritt im Zusammenspiel mit dem auf Wunsch kontrastierenden kobaltschwarzen Dach.

Astra-Premiere 2: Intelli-Lux HD Lichttechnologie mit über 50.000 Elementen

Einzigartig in der Kompaktklasse ist die Lichttechnologie, die im neuen Astra zu beiden Seiten des Opel Vizors zum Einsatz kommt. Hier stand ein weiteres Mal der Opel Grandland Pate: Denn ab sofort ist das innovative Intelli-Lux HD Licht auch für Astra und Astra Sports Tourer verfügbar. Die adaptiven, blendfreien Scheinwerfer verfügen über mehr als 50.000 Elemente und schneiden vorausfahrende sowie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer noch schneller und präziser aus als die bisherigen Matrix-Licht-Technologien. Zugleich lässt sich der Lichtkegel vor dem Fahrzeug komplett digital anpassen, so dass dieser den Blickwinkel des Fahrers in Kurvenfahrten ganz intuitiv entlang der Fahrbahn führt. Abhängig vom Lenkwinkel schaltet sich auf der entsprechenden Fahrzeugseite ein zusätzliches Lichtmodul hinzu, das die Straße seitlich noch besser ausleuchtet und so "schwarzen Löchern" in der Kurve vorbeugt. Im Schlechtwetter- bzw. Nebel-Modus reagiert Intelli-Lux HD darüber hinaus auf den möglichen Blendeffekt durch regennasse Straßen und richtet die Lichtintensität entsprechend aus, um diesen Effekt für den Gegenverkehr zu reduzieren. Und schließlich schont die hochauflösende Lichttechnologie die Augen des Astra-Fahrers. Denn das System erkennt auf dem Fahrweg auftauchende Verkehrszeichen und dimmt die LEDs so, dass die Reflektion der Hinweisschilder den Fahrer nicht blendet.

Astra-Premiere 3: Top-Komfort mit serienmäßigen Intelli-Sitzen ab Einstiegsversion

Der neue Auftritt, der den Astra auf das nächste Level hebt, schlägt sich genauso auch im Innenraum wieder. Hier können sich Astra-Fahrer und -Passagiere über ein noch klarer gestaltetes Cockpit sowie ein Plus an Komfort freuen. So bietet der neue Astra in jeder Variante noch mehr Sitzkomfort als zuvor. Schon ab der Einstiegsversion sind künftig die eigens bei Opel entwickelten und erstmals für den Astra verfügbaren Intelli-Sitze serienmäßig an Bord. Sie zeichnen sich durch eine spezielle mittig in der Sitzfläche verlaufende Vertiefung aus, die - inspiriert von der Fahrradsattelgestaltung bei Rennrädern - den Druck auf das Steißbein verringert. So sorgt das patentierte Intelli-Seat-Ergonomie-Feature für entspannten Fahrkomfort auch auf langen Touren.

Darüber hinaus können Astra-Kunden auch ihren ganz individuellen Sitzkomfort wählen. So sind beispielsweise vielfach einstellbare, AGR-zertifizierte Sitze für Fahrer und Beifahrer mit Bezügen aus ReNewKnit(TM) samt mehrstufiger Sitzheizung, elektropneumatischer Lendenwirbelstütze, Massage- und Memory-Funktion im Angebot. Das Monomaterial in hochwertiger Veloursleder-Optik ist zu 100 Prozent recycelt sowie wieder recycelbar und muss anders als Verbundwerkstoffe nicht aufwendig getrennt werden. Das senkt den CO2-Fußabdruck und dient der Abfallvermeidung.

Greenovation: Recycelte Stoffe, Astra Electric mit 454 Kilometer Reichweite (WLTP1)

Neben den zu 100 Prozent recycelten Sitzbezügen kommen zahlreiche weitere ressourcenschonende Stoffe und Oberflächenstrukturen im Astra-Innenraum zum Einsatz. Parallel dazu wurden das Cockpit und die Benutzeroberflächen von Multimedia-Infotainment und Co noch klarer, übersichtlicher und intuitiver gestaltet.

Ressourcenschonung stand auch bei der Weiterentwicklung des elektrifizierten Antriebsportfolios im Mittelpunkt. Der Astra Electric ermöglicht mit 58 kWh-Akku künftig eine lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 454 Kilometern (WLTP1) - so können Astra Electric-Fahrer bis zum ersten Ladestopp rund 34 Kilometer weiter reisen als bisher. Ebenfalls neu und überaus praktisch: Der vollelektrische Astra bietet erstmals V2L - Vehicle to Load - und damit die Möglichkeit, am Urlaubsort externe Geräte wie E-Bikes oder ähnliches zu laden, ohne auf weitere Stromquellen angewiesen zu sein.

Bei alledem können sich Opel Astra-Kunden weiterhin auf die bewährten Stärken des Kompaktklasse-Bestsellers verlassen. So passen schon in der Limousine je nach Variante bei umgelegten Sitzen bis zu 1.339 Liter an Gepäck ins Heckabteil. Der Astra Sports Tourer bietet ein Ladevolumen bis maximal 1.634 Liter. Dazu lässt sich die Rücksitzlehne im Kompaktklasse-Kombi flexibel im Verhältnis 40:20:40 umklappen.

Weitere Informationen zu den Neuheiten und dem breiten Antriebsportfolio des neuen Opel Astra und Opel Astra Sports Tourer folgen rund um die Weltpremiere in Brüssel Anfang 2026.

[1] Die angegebene - vorläufige - Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. Fahrzeug noch nicht erhältlich; weitere Verbrauchsdaten und Angaben liegen noch nicht vor.

